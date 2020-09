Nowi dyrektorzy zarządzający MVGM w Polsce

Virginie de Baere zostaje dyrektorem zarządzającym MVGM w Belgii. W jej roli w Polsce zastąpią ją Agnieszka Nowak i Łukasz Mazurczak.

MVGM kontynuuje strategię nakierowaną na zapewnienie najwyższej jakości usług w obszarze zarządzania nieruchomościami oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju kompetencji pracowników. Celem MVGM jest rozwój biznesu we wszystkich klasach aktywów. Obecnie firma koncentruje się na wdrażaniu usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w każdym z krajów europejskich, w którym działa, w tym również w Polsce. Pozwoli to jeszcze lepiej reagować na potrzeby klientów, tym bardziej, że MVGM jest organizacją w pełni wyspecjalizowaną w zarządzaniu nieruchomościami, co stanowi jej ważną przewagę konkurencyjną.

Virginie de Baere, która aktualnie zajmuje stanowisko dyrektor zarządzającej MVGM w Polsce, po 20 latach pracy na polskim rynku, wraca do ojczystej Belgii, gdzie obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego tamtejszego oddziału MVGM oraz skąd będzie odpowiedzialna za ekspansję MVGM na francuskim rynku. Za polski biznes będą odpowiedzialni Agnieszka Nowak oraz Łukasz Mazurczak, którzy będą łączyć nową funkcję z dotychczasowymi stanowiskami w polskich strukturach MVGM. Aktualnie kierują oni odpowiednio – zespołem ds. zarządzania obiektami handlowymi oraz nieruchomościami biurowymi i magazynowo-logistycznymi.

Dwóch dyrektorów zarządzających i wspólny cel – ekspansja w segmencie nieruchomości mieszkaniowych

Strategicznym celem dla co-liderów MVGM w Polsce, obok rozwoju biznesu i relacji z polskimi klientami, będzie przygotowanie firmy do ekspansji i rozwoju w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. Firma będzie też koncentrować się na rozbudowie swojego polskiego zespołu, co jest związane z rozszerzeniem portfolio MVGM o ten typ procesów. MVGM to innowacyjna organizacja inwestująca w technologie zwiększające wydajność i dokładność usług. W związku z tym już wkrótce Polska otrzyma dostęp do dodatkowych narzędzi biznesowych, takich jak wirtualne dashboardy służące do wizualizacji danych nieruchomości, które będą stanowić dodatkową usługę dla klientów.

Decyzja o powrocie do Belgii nie była prosta. Z polskim rynkiem jestem związana od przeszło 20 lat. To tu przez całą swoją karierę zawodową rozwijałam najlepsze praktyki w obszarze zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Natomiast dzięki europejskiej prezencji MVGM, będę mogła kontynuować swoją karierę jako szef firmy w Belgii oraz osoba odpowiedzialna za rozwój biznesu we Francji. Polska to dojrzały rynek, a MVGM to mocny lider sektora nieruchomości w obszarze property management. Udało nam się tu zbudować wspaniały zespół, który ma bardzo dobre perspektywy i jest ważnym wsparciem dla klientów. Zostawiam polski biznes w najlepszych rękach. Serdecznie gratuluję Agnieszce i Łukaszowi, dziękuję za ich wkład w rozwój naszej firmy i życzę im powodzenia. Bardzo cieszę się na współpracę z zespołem MVGM w Belgii, która ma na celu kontynuowanie rozwoju wiodącej na rynku zarządzania nieruchomościami firmy, którą obecnie jesteśmy. – komentuje Virginie de Baere

Agnieszka Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Karierę w tym obszarze rozpoczęła w 2006 roku od objęcia stanowiska dyrektora marketingu łódzkiej Manufaktury, pierwszego projektu mixed-use o takiej skali w Polsce. W 2012 roku przeniosła się do Rosji, do Galerii w Sankt Petersburgu zarządzanej przez JLL z ramienia Morgan Stanley, a następnie do Almaty w Kazachstanie, gdzie została dyrektorem zarządzającym centrum Esentai Mall, gdzie głównymi najemcami były takie marki jak Dior, Louis Vuitton, czy Prada. W 2016 roku wróciła do Polski, zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego Galerii Północnej w Warszawie, gdzie była w pełni odpowiedzialna za otwarcie centrum i budowę zespołu. Agnieszka łączy rozległą, strategiczną wiedzę i doświadczenie marketingowe z praktyką zarządzania dużymi obiektami handlowymi. Od ubiegłego roku kieruje pracami działu zarządzania nieruchomościami handlowymi w MVGM w Polsce.

Łukasz Mazurczak to ekspert z 20-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości komercyjnych. Przez wiele lat był związany z JLL, współpracując blisko z Virginie de Baere i Tomaszem Trzósło, a wcześniej z Cushman & Wakefield. Najpierw w JLL, a obecnie w MVGM kieruje działem zarządzania nieruchomościami biurowymi oraz magazynowymi, a także jest odpowiedzialny za jego rozwój w ślad za zwiększającym się systematycznie portfelem obsługiwanych obiektów, w tym prestiżowych wysokościowych budynków jak Warsaw Spire, Rondo 1, czy Gdański Business Center. Łukasz jest również specjalistą w opracowywaniu i wdrażaniu strategii usług premium PM dla nowoodawanych i istniejących nieruchomości, mających na celu utrzymanie wysokiego zadowolenia najemców i prolongaty umów najmu. Jego specjalizacja obejmuje również zakupy portfelowe (w tym mediów, serwisów budynkowych) oraz wdrażanie metod zarządzania jakością podwykonawców i procesów wewnętrznych.

Połączenie różnych specjalizacji tworzy przewagę

Biorąc pod uwagę nasze wysokie oczekiwania wobec polskiego rynku oraz strategię dalszego wzrostu w odniesieniu do aktywów biurowych, handlowych i magazynowo-logistycznych, a także naszą nową specjalizację w segmencie mieszkaniowym, zdecydowaliśmy o powołaniu dwóch osób na stanowisko dyrektorów zarządzających. Agnieszka i Łukasz stanowią zespół o unikalnych i wszechstronnych kompetencjach. Szczególnie w tych wymagających czasach, kiedy biznes nieruchomościowy musi sprawnie reagować i odpowiadać na zawirowania rynkowe, łączenie różnych specjalizacji, doświadczeń i perspektyw jest bardzo cenne. Serdecznie gratuluję obojgu awansu na to stanowisko. Chcielibyśmy również podziękować Heldze Cosyns, z którą aktualnie prowadzimy rozmowy o jej nowej roli w strukturach MVGM, za jej wysiłki i zaangażowanie w działalność MVGM w Belgii. Virginie dziękujemy za dotychczasowe działania na stanowisku dyrektor zarządzającej w Polsce, przyjęcie nowej roli i możliwość wykorzystania jej wiedzy i kompetencji na naszych rynkach w Europie. – komentuje Menno van der Horst, Członek Zarządu MVGM