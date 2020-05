Nowy i największy gracz na rynku hulajnóg w Warszawie

7 maja 2020 roku w Warszawie rusza Dott Polska, nowa marka wypożyczająca elektryczne hulajnogi na minuty. Firma wprowadza aż 1500 urządzeń, czyli dwu-, a nawet trzykrotnie razy więcej niż konkurencja. Jako nowy lider rynku Dott Polska stawia na bliską współpracę z samorządami przy tworzeniu mikromobilności, która będzie bezpieczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Dott oferuje bardzo atrakcyjne pakiety startowe:

Pakiet 2 za 5, który pozwoli użytkownikom skorzystać z dwóch przejazdów dziennie po 15 minut w cenie 5 złotych;

Pakiet Tygodniowy dla bardziej wymagających użytkowników, obejmujący 50 15-minutowych przejazdów w cenie 19,99 złotych.

Dott umożliwia również przejazdy bez pakietów w cenie 2,70 złotych za odblokowanie i 49 groszy za minutę jazdy. Niski koszt wypożyczenia, to nie jedyny czynnik zwiększający dostępność urządzeń – hulajnogi będą rozlokowane, nie tylko w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach.

Cieszę się, że w okresie samoizolacji udało nam się ruszyć z inicjatywą pomagającą w bezpieczny sposób przemieszczać się po Warszawie. Jestem dumny, że to, co przetestowaliśmy już na innych europejskich rynkach wprowadzamy do Polski. Na rynku francuskim i włoskim, zaobserwowaliśmy zmianę trendu w korzystaniu z hulajnóg w dobie pandemii: ludzie zaczęli przemieszczać się w obrębie swoich dzielnic mieszkalnych, a nie jak dotychczas do centrum miasta. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, postanowiliśmy w Warszawie skupić się na razie na zaoferowaniu naszej usługi w dzielnicach mieszkalnych. Jestem przekonany, że mieszkańcy stolicy dołączą do szerzenia naszej misji budowania zrównoważonej mikromobilności, uzupełniającej istniejące metody transportu publicznego, polubią nasze hulajnogi i docenią ich wyjątkowy design – Borys Pawliczak, Generalny Manager Dott.

Firma blisko współpracuje z samorządami przy tworzeniu regulacji prawnych oraz Stowarzyszeniem Mobilne Miasto w Polsce, skupiając się na kilku najważniejszych filarach:

edukacji użytkowników o bezpiecznej jeździe i odpowiedzialnym parkowaniu;

współpracy z władzami miasta w celu stworzenia spójnego systemu komunikacji miejskiej, dostępnej i wygodnej dla wszystkich mieszkańców;

wyjątkowym sprzęcie – dostosowanym do wyzwań ekonomii dzielenia, utrzymywanych w odpowiednim stanie technicznym przez wykwalifikowanych mechaników;

odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu – hulajnogi są ładowane i naprawiane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników firmy w profesjonalnie przygotowanych warsztatach.

Ważne jest, aby w czasie pandemii w przestrzeni miejskiej dostępne były urządzenia i pojazdy, które umożliwią nam łatwe, efektywne i ekologiczne przemieszczanie się, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego. W te potrzeby świetnie wpisuje się tzw. mikromobilność, np. elektryczne hulajnogi, jednakże przy założeniu, że ten segment mobilności doczeka się rozsądnych regulacji w prawie o ruchu drogowym, których na dzień dzisiejszy wciąż brakuje – mówi Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto, którego członkiem jest Dott.

Dott w trakcie pandemii Covid-19 dezynfekuje swoje hulajnogi regularnie, utrzymuje wysokie standardy sanitarne w magazynach i punktach mechanicznych, a lokalny zespół operacyjny został wyposażony w maski, rękawiczki i środki do dezynfekcji.