Odwiedzalność centrów handlowych od 31 maja do 6 czerwca

W ostatni dzień maja i w pierwszy czerwca poprzedzających święto Bożego Ciała odwiedzalność centrów handlowych przekroczyła wyniki z analogicznego okresu sprzed pandemii (2019 rok).

Średnia liczba wizyt w dni handlowe w tygodniu od 31 maja do 6 czerwca pokazuje, że footfall był jedynie o 9 proc. niższy od rezultatów z 2019 roku i przewyższał wyniki odwiedzalności z 2020 roku aż o 25 proc.

Kupujący najliczniej odwiedzali obiekty handlowe w piątek, 4 czerwca, kiedy odwiedzalność była o około 25 proc. wyższa niż w pozostałe dni robocze tego tygodnia i sięgnęła 95 proc. rezultatu z analogicznego dnia 2019 roku.

Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych zebrane przez PRCH w tygodniu od 31 maja do 6 czerwca pokazują, że aktywność klientów w poszczególne dni dorównuje lub przewyższa wyniki z analogicznych dni sprzed pandemii. W dniach poprzedzających Boże Ciało – 31 maja footfall przekroczył poziom z 2019 roku o 5 proc., a 1 czerwca aż o 12 proc. Największą aktywność kupujących odnotowano w piątek. Odpowiedzialność tego dnia była o około 25 proc. wyższa od pozostałych dni roboczych badanego tygodnia. Średnia odwiedzalność centrów handlowych w dni robocze osiągnęła poziom o zaledwie 9 proc. niższy od wyników z 2019 i przekroczyła o 25 proc. footfall z analogicznego okresu 2020 roku.

Wyniki odwiedzalności prezentowane przez PRCH pochodzą z obiektów handlowych, których łączna powierzchnia (4,05 mln mkw. GLA) stanowi prawie 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Klienci odwiedzający centra handlowe są zliczani za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu oraz w dodatkowych wybranych miejscach, by zminimalizować możliwość błędu. Te same systemy zarządcy obiektów handlowych wykorzystują do monitorowania i egzekwowania limitów osób przebywających jednocześnie w obiekcie, a wynikających z obecnie obowiązującego rozporządzenia epidemicznego. Liczne kontrole odpowiednich służb potwierdziły, że ten sposób liczenia klientów pozwala określać rzeczywistą liczbę klientów odwiedzających centra handlowe.

Biorąc pod uwagę wielkość obiektu, największą liczbę odwiedzających po raz kolejny zarejestrowano w centrach o średniej wielkości – o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA. Odwiedzalność tych obiektów w badanym okresie sięgnęła 95 proc. wartości z 2019 roku. W tygodniu od 31 maja nieznacznie mniejszy ruch w dni robocze odnotowano w dużych centrach handlowych, których powierzchnia przekracza 60 tys. mkw. GLA – ich średnia odwiedzalność w dni handlowe wyniosła 87 proc. rezultatów sprzed pandemii. Najszybciej do poziomów odwiedzalności sprzed pandemii wracają regiony Północny, Północno-Zachodni i Centralny, gdzie średnie wyniki z dni handlowych z wyłączeniem weekendów przekraczały 100 proc. odwiedzalności z 2019 roku. W pozostałych częściach kraju powrót klientów, w zwłaszcza w dni powszednie, był nieco słabszy.