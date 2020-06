Odwiedzalność obiektów handlowych osiąga już prawie 93%

W czwartym tygodniu szerszych otwarć obiekty handlowe zanotowały odwiedzialność na poziomie od 68 do aż 93% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Rekordowy wynik padł 25 maja, na dzień przed Dniem Matki.

Polska Rada Centrów Handlowych zaprezentowała wyniki odwiedzalności na bazie danych z 87 obiektów handlowych w Polsce, których powierzchnia najmu stanowi ¼ całości rynku. W okresie od 25 do 31 maja, dane kształtowały się średnio na poziomie od 68 do 93%, w zależności od dnia, wielkości obiektu czy regionu. Najwyższy wynik zanotowano w poniedziałek 25 maja – średnio 93% odwiedzalności sprzed roku, najniższy padł w sobotę 30 maja – średnio 68%. Otwarcie gastronomii i usług w dalszym ciągu przekłada się na wzmożony ruch w obiektach handlowych.

– Z uwagą śledzimy poziomy odwiedzalności w kolejnych tygodniach i co nas cieszy wykazują one tendencje wzrostowe. Klienci najchętniej odwiedzali obiekty handlowe w poniedziałek 25 maja. To pokazuje, że konsumenci przychodzą do galerii w określonym celu, na przykład, aby kupić prezenty na Dzień Matki. Przed epidemią COVID-19 centra handlowe były miejscami spotkań, odpoczynku i rozrywki. Mamy nadzieję, że wkrótce znowu będą tętnić życiem – podkreśla Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH.

– Czekamy na dane po 6 czerwca, kiedy to swoją działalność będa mogły rozpocząć kina, sale zabaw czy kluby fitness. W tej chwili najważniejszy jest powrót do kompleksowej oferty obiektów handlowych z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Nasza branża zdaje sobie sprawę jak ważne jest zdrowie klientów i pracowników, dlatego też powstała kampania społeczna: Bezpieczeństwo – kupuję to! pod hasztagiem #kupujebezpiecznie, która ma edukować i promować prawidłowe zachowania podczas zakupów – dodaje Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Najwyższą średnią odwiedzalność (od poniedziałku do soboty) odnotowano tym razem w regionach: Południowym (80%), Południowo-Zachodnim (78%), a najniższą w regionie Północnym (61%).