Ogromny sukces Activision Blizzard – pandemia sprzyjała gamingowi

Pandemia przyczyniła się do wzrostu biznesu spółek z sektora gamingowego z Activision Blizzard na czele, którego cena akcji przed sesją rośnie o ponad 7 proc. Jest to jedna ze spółek, o których pisaliśmy w ramach trendu na Wall Street zwanego “stay at home trade”, czyli firm zyskujących na tym, że ludzie zostają dłużej w domach.

Sprzedaż gier wideo w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdy wirus zamknął kraj, a sprzedaż w marcu osiągnęła najwyższy poziom od ponad dekady. Miliony ludzi, którzy utknęli w domu grali m.in. w gry wideo. Jak podała spółka, w pierwszym kwartale w gry wydawcy grało średnio 407 mln graczy miesięcznie. Z kolei obecny w obecny hit w systemie Battle-Royale „Call of Duty: Warzone” ma obecnie grać już ok. 60 mln osób. Spółka poinformowała, że jest na dobrej drodze do wydania kolejnej wersji premium z serii „Call of Duty” i tym samym podniosła prognozy przychodów na ten rok. „Call of Duty: Modern Warfare” to jak dotąd najlepiej sprzedająca się gra tego roku, według danych firmy badawczej NPD. Activision dąży do zwiększenia zaangażowania użytkowników w swoje tytuły o dużym budżecie, oferując darmowe treści, takie jak nowe mapy dla wielu graczy, mając nadzieję na zwiększenie wydatków w grze.

Activision podniosło skorygowaną prognozę przychodów na 2020 r. do 6,9 mld USD z 6,73 mld USD, nieznacznie powyżej szacunków analityków na poziomie 6,86 mld USD, według danych IBES z Refinitiv. Prognozuje się również skorygowany zysk za cały rok w wysokości 2,62 USD na akcję, przekraczając średni szacunek Wall Street na poziomie 2,48 USD.

Firma z takimi popularnymi tytułami jak „Diablo” i „World of Warcraft”, odnotowała całkowity skorygowany przychód w wysokości 1,52 miliarda USD w pierwszym kwartale zakończonym 31 marca. Analitycy oczekiwali średnio 1,32 miliarda USD przychodów. Kwartalny dochód spółki wzrósł do 505 milionów USD z 447 milionów rok wcześniej.

Również bardzo dobrze poradziła sobie w pierwszym kwartale spółka Electronic Arts, dla której dodatkowym i nagłym źródłem przychodów były turnieje e-sportowe, które były organizowane zamiast tradycyjnych meczów piłkarskich czy NFL. EA podało, że tytuł Madden NFL 20 osiągnął najwyższy poziom zaangażowania w historii. Turnieje przyciągnęły tłumy – podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły do 1,39 mld USD z 1,24 mld USD rok wcześniej.

