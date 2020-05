ONE MORE LEVEL S.A. udostępniło demo gry „Ghostrunner”

ONE MORE LEVEL S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, udostępniła dzisiaj demo swojej największej produkcji – gry „Ghostrunner”. Gra, której wydawcą jest All In! Games, będzie dostępna w wersji demo na platformie Steam od 6 do 13 maja br.

Gra „Ghostrunner” produkowana przez ONE MORE LEVEL S.A. wraz z 3D Realms ora Slipgate Ironworks™, a wydawana przez All In! Games, w dniach 6-13 maja 2020 roku będzie darmowo udostępniona w wersji demo na platformie Steam. Jest to cyberpunkowa gry akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której istotną rolę odgrywa parkour. Wraz z wersją demo opublikowany został także nowy zwiastun CGI, prezentujący tajemniczą fabułę i umiejętność Killing Blink. Wybranie wieży na miejsce akcji w Ghostrunnerze pozwala popisać się ONE MORE LEVEL S.A. pięknym dualizmem gatunku cyberpunku, a intensywna muzyka retrowave stworzona przez uznanego artystę, Daniela Deluxe, dodaje do całości energiczny motyw przewodni, który podkreśla niebezpieczeństwa drogi na szczyt. Premiera gry „Ghostrunner” na platformy PC, Xbox One i PS4 jest zaplanowana na 3 kw. 2020 r. Zarząd Spółki poprzez udostępnienie wersji demo swojej flagowej produkcji zamierza rozszerzać społeczność graczy zainteresowanych tą produkcją, co powinno wpłynąć pozytywnie na jej sprzedaż.

„Już po kilku pokazach dla publiczności wysłuchaliśmy naszych fanów i chcieliśmy podzielić się demem z graczami. Liczymy, że nasza gra przyniesie dużo rozrywki i nie możemy się doczekać, by już wkrótce przekazać fanom jeszcze więcej informacji o niej.” – mówi Iwona Cygan-Opyt, Prezes Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

Pod koniec 2019 r. ONE MORE LEVEL S.A. poinformowało, że do prac nad produkcją i dystrybucją gry „Ghostrunner” oraz do działań marketingowych dołączy Apogee Software (znana pod firmą 3D Realms) i Slipgate Ironworks. 3D Realms dzięki wykorzystaniu swojej szerokiej wiedzy i ogromnego doświadczenia w pracy przy tytułach z gatunku FPS wspiera produkcję i marketing gry „Ghostrunner”.

Z kolei wydawcą gry „Ghostrunner” na całym świecie jest All In! Games – krakowski wydawca i producent gier AA/AA+ na konsole i PC. All In! Games posiada w swoim portfolio m.in. Tools Up! (The Knights of Unity), Paradise Lost (PolyAmorous), Fort Triumph (CookieByte), Daymare: 1998 (Invader Studios, Destructive Creations), Metamorphosis (Ovid Works), Space Company Simulator (INTERMARUM), Arboria (Dreamplant), Red Wings: Aces of the sky oraz Alaloth (Gamera Interactive).

ONE MORE LEVEL S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 roku. ONE MORE LEVEL S.A. to podmiot, który powstał z połączenia notowanej na rynku NewConnect Spółki Laser-Med S.A. z niepubliczną spółką One More Level S.A., działającą w branży gier komputerowych. ONE MORE LEVEL S.A. jest certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.