PBH SA – właściciel QUIOSQUE – odstępuje od czesci umów z galeriami handlowymi

Bydgoska PBH SA, właściciel marki odzieżowej QUIOSQUE, zdecydowała się nie wznawiać działalności handlowej w dniu 4 maja 2020 roku w 32 lokalizacjach własnych, co stanowi około 30% wszystkich sklepów działających pod szyldem QUIOSQUE.

Bezprecedensowa sytuacja, związana z pandemią COVID-19 zmusiła nas do podjęcia głębokiej analizy możliwości wykonywania umów najmu z galeriami handlowymi na dotychczasowych zasadach. – mówi Agnieszka Krzywańska Dyrektor Zarządu PBH SA.

PBH SA skierowała do wybranych galerii handlowych pisma, w których informuje o odstąpieniu od umowy najmu. Jednocześnie spółka zapewnia, że jest gotowa do negocjacji najmu na nowych zasadach.

Na podstawie doświadczeń branży handlowej w Chinach, a także w Niemczech wiemy, że po otwarciu centrów handlowych ruch w tych sklepach jest o 70% niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy takiej skali wejść, nie będziemy w stanie pokryć stawek czynszu wynikających z dotychczasowych umów handlowych. Chcąc przetrwać na rynku i obronić miejsca pracy, musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej do nowej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to kosztów najmu. Warto dodać, że za nami są najlepsze miesiące sprzedażowe – czas, kiedy sprzedajemy towar z pełną marżą. W tym okresie klientki przychodzą do QUIOSQUE zwłaszcza po odzież na wyjątkowe uroczystości rodzinne, których w tym sezonie nie będzie. – mówi Agnieszka Krzywańska Dyrektor Zarządu PBH SA.

PBH SA nie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na takie działanie. Podobne kroki podjęły m.in. LPP, Empik. Wraz z narodową kwarantanną i restrykcjami sanitarnymi zmieniły się zwyczaje zakupowe klientów, koncentrując się na obszarze on-line. Dodając do tego ograniczony zakres usług, jakie mogą obecnie świadczyć galerie handlowe, możemy być pewni, iż zniesienie zakazu handlu nie gwarantuje powrotu do sytuacji sprzed czasów pandemii. Spadek zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych oznacza natomiast negatywny i trwały wpływ na poziom przychodów w tym kanale sprzedaży.