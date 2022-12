Pierwszy kredyt i pożyczka – jak się przygotować?

Pożyczkodawcy coraz bardziej upraszczają procedury, więc pierwszy kredyt gotówkowy lub pożyczkę możesz otrzymać całkowicie online i bez wielu formalności. Często problemem nie będzie też brak historii kredytowej, chociaż zdecydowanie warto zadbać o to, by być wiarygodnym klientem w oczach banku lub firmy pożyczkowej. Zobacz, jak to zrobić oraz sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz i o co zapyta Cię pożyczkodawca.

Co warto wiedzieć, zanim złożysz wniosek o pierwszą pożyczkę?

Starania o pierwszy kredyt gotówkowy w banku lub o pierwszą pożyczkę pozabankową dobrze zacząć od oszacowania, ile możesz spłacać przy obecnych dochodach. Wysokość miesięcznej raty zobowiązania, o które wnioskujesz, powinna być zauważalnie niższa niż wynika z Twoich wyliczeń. Każdy odpowiedzialny pożyczkobiorca w jakiś sposób zweryfikuje bowiem Twoją zdolność kredytową i odrzuci wniosek, jeśli uzna, że możesz mieć problemy ze spłatą.

Nie warto też składać wielu wniosków w różnych instytucjach w krótkim czasie, bo informacja taka trafia do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Gdy bank lub firma pożyczkowa ją zobaczy, może uznać Cię za mało wiarygodnego klienta.

Jeszcze gorzej działają informacje o długach i dużych opóźnieniach w regulowaniu należności (mogą być przechowywane w BIK do 5 lat, a w BIG-ach jeszcze dłużej). Znacznie łatwiej uzyskać pierwszy kredyt bez historii kredytowej niż w przypadku, gdy pożyczkodawca dowie się, że wnioskujący ma lub miał problemy ze spłatą zobowiązań.

Pierwszy kredyt gotówkowy lub pożyczka – jakie dokumenty i informacje będą wymagane?

Pierwszą pożyczkę lub kredyt coraz łatwiej zaciągnąć całkowicie online, co jest szybkie i wygodne. Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku kredytowego pożyczkodawca będzie wymagał danych z Twojego dowodu osobistego. Często, choć nie zawsze, konieczne będzie też zaświadczenie o dochodach albo inne dokumenty, które potwierdzą, ile zarabiasz.

Często, choć nie zawsze, konieczne będzie też zaświadczenie o dochodach albo inne dokumenty, które potwierdzą, ile zarabiasz.

Bez względu na to, jakie dokumenty są wymagane, należy podać szczere i kompletne informacje we wniosku kredytowym (jeśli pożyczkodawca wykryje rozbieżności, np. pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi zarobkami odrzuci wniosek). Oprócz dochodów zwykle padną pytania o: miesięczne wydatki stałe, liczbę osób na utrzymaniu czy też wykształcenie i stan cywilny.

Pierwszy kredyt – bez historii też można otrzymać pieniądze, ale warto ją budować

W przeciwieństwie do informacji o długach, pozytywna historia kredytowa zwiększa szansę, że otrzymasz finansowanie. Dobrze więc ją budować, bo dla pożyczkodawcy to informacja, że terminowo spłacasz zobowiązania.

Co więcej, można to robić nie tylko za pomocą kredytu gotówkowego, lecz także innych sposobów, takich jak karta kredytowa czy zakupy na raty. Warto z nich skorzystać, jeśli dopiero planujesz pierwszą większą pożyczkę w przyszłości.

Historia kredytowa nie jest jednak niezbędna, żeby otrzymać finansowanie. Jeśli masz odpowiednio wysokie zarobki w stosunku do wysokości raty, zwykle bez problemu otrzymasz pierwszy kredyt bez historii. Zwłaszcza przy kwotach do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.