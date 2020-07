Bonair, marka z niemal 30-letnim doświadczeniem w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, dołączyła do grupy Fellowmind, która staje się głównym partnerem Microsoft Business Applications w Europie. Polska firma tym samym jest pierwszym i jedynym partnerem giganta z branży aplikacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Czynni udziałowcy Zarządu Bonair SA stają się akcjonariuszami Fellowmind.

Dołączenie Bonair do grupy i ekspansja na polski rynek wpłyną na rolę firmy w samym Microsoftcie, pozycjonując Polskę jako strategicznego partnera w regionie CEE. Transakcja pokazuje, że ta część Europy staje się zauważalna jako istotny rynek do inwestowania. Fellowmind dotychczas działał w 5 krajach: Szwecji, Holandii, Niemczech, Danii i Finlandii. Po połączeniu sił z polską firmą będzie zatrudniać ok. 1 350 pracowników, a obroty spółki wyniosą 180 mln euro. Ambicją grupy jest pozycja lidera w rozwiązaniach MS Dynamics w Europie.

Wspólna wizja siłą grupy

Bonair i Fellowmind mają wspólną wizję, w której centrum jest pracownik, a technologia ma służyć międzyludzkim relacjom, będąc podstawą cyfrowej przyszłości. Połączenie jest naturalnym krokiem w rozwoju firmy, które przyniesie korzyści każdej ze stron. Dołączenie Bonair do Fellowmind przyczynia się do ekspansji grupy oraz jest wsparciem konsekwentnie realizowanej strategii naszej firmy, która zakłada zwiększenie zatrudnienia specjalistów z zakresu aplikacji biznesowych Microsoft o ok. 30 proc. Nasze biura w Polsce staną się również placówkami Fellowmind, osiągając tym samym 28 lokalizacji w skali całej grupy. – Andrzej Wach, Prezes Zarządu Bonair S.A.

W skład grupy Fellowmind wchodzi obecnie 7 firm będących liderami w dziedzinie zarządzania i wdrażania aplikacji biznesowych Microsoft: CRM Partners, Pulse, AXtension, Endeavor, eCraft, Orango, ProActive i obecnie również Bonair.

Polska jest znana jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek IT w Europie. Dzięki integracji biznesu jesteśmy na czele cyfrowej transformacji. Razem z Bonair możemy dotrzeć do kolejnych organizacji z transformacją cyfrową i tworzeniem nowoczesnych miejsc pracy. Doświadczony zespół Bonair posiada wiedzę i kompetencje w obsłudze dużych międzynarodowych klientów. Eksperci z Polski będą cennym uzupełnieniem zespołu Fellowmind, pomagając tym samym naszym klientom tworzyć znaczące sieci połączeń biznesowych. – Emiel Putman, założyciel i dyrektor generalny Fellowmind

Dynamiczny rozwój

Bonair to polska firma istniejąca na rynku od blisko 30 lat. Jej misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań informatycznych. Firma jest polskim liderem w wyspecjalizowanych wdrożeniach biznesowych Microsoft – oprogramowania do zarządzania każdym aspektem biznesu. Otrzymała m.in. wyróżnienie w rankingu Gazele Biznesu branży informatycznej, została uhonorowana nagrodą „Rzetelni dla Biznesu 2017”, zdobyła tytuł Microsoft Dynamics ISV of the Year CEE czy Microsoft Country Partner of the Year. Posiada też 9 statusów Gold potwierdzających kompetencje. Od wielu lat Bonair jest kluczowym partnerem Microsoft, będącym w czołówce aplikacji biznesowych. Kluczowymi klientami firmy są rynkowi potentaci z każdej branży m.in.: GPW, Poczta Polska, KNF, DotPay, Royal Canin, Komputronik Biznes, Selena, BIK czy Iglotex.

Połączenie z firmą Bonair jest częścią strategii budowy grupy Fellowmind wspólnie z FSN Capital. Działanie przynosi korzyści dla obu stron – wizja i cele obu firm są spójne, dlatego w strukturze, jak i kulturze polskiej organizacji nie nastąpią żadne zmiany. Aktywni członkowie zarządu będą akcjonariuszami grupy Fellowmind, a pracownicy, w ramach Pracowniczego Programu Inwestycyjnego, otrzymają możliwość zakupu akcji grupy. Firma planuje także kolejne zatrudnienia, zwiększając liczbę pracowników o 30 proc.

Członkostwo w Fellowmind to kolejny krok w rozwoju polskiej marki. Jest to nie tylko ważne wydarzenie dla samej firmy, ale również dla Polski, która tym samym staje się kluczowym punktem w Europie Środkowo-Wschodniej dla giganta z branży aplikacji biznesowych.