Polski rynek magazynowy otwiera się na rozwiązania OZE

Planowane przez polski rząd od października 2020 roku wprowadzenie podatku mocowego do stawek za prąd może jeszcze bardziej zachęcić deweloperów do wprowadzenia paneli fotowoltaicznych na terenie swoich parków logistycznych. Naturalnym miejscem instalacji tego typu technologii wydaje się dach magazynu, który niemal przez cały dzień wystawiony jest na działanie promieni słonecznych. Jednak nośność dachu obiektów wielkoformatowych przy obecnych standardach może być niewystarczająca do udźwignięcia dodatkowego obciążenia. W tej sytuacji taka instalacja może również powstać w dowolnym miejscu, które zostanie do tego odpowiednio przygotowane. Przyjmuje się, że na produkcję 1 kilowata potrzeba powierzchni około 8 mkw. Obecna technologia znacząco różni się od pierwszych modeli instalacji fotowoltaicznych. Teraz, panele zasilane są przy dużo mniejszym nasłonecznieniu, ponieważ technologia pozwala na lepsze wychwytywanie promieni.

Rynek w Polsce otwiera się na energię OZE, co widzimy w częstszych zapytaniach. Ponadto w naszej opinii, klienci zainteresowani obiektami BTS lub BTO, a także najemcy wprowadzający się do już istniejących projektów powinni podjąć ten temat podczas negocjacji i renegocjacji. To dobre uzupełnienie do oferty, które może obniżyć koszty związane z prowadzeniem działalności czy samymi opłatami za energię. Co więcej, obecnie obiekty, które maja zainstalowane rozwiązania fotowoltaiczne są bardziej interesującym produktem dla inwestorów.

Właściciel nieruchomości, a w zasadzie właściciel przyłącza energetycznego decyduje czy chce produkować energię bezpośrednio na własne potrzeby czy swojego najemcy. Wówczas korzyść z takiego rozwiązania polega na tym, że koszty dystrybucji w takim przypadku są zerowe, bądź może sprzedać wyprodukowana energię dostawcy energii po cenie rynkowej. Właściciele instalacji produkujących moc pomiędzy 50kW a 500kW nie muszą posiadać koncesji URE. Co ważne na polskim rynku istnieją już firmy, które proponują różne modele finansowania tej technologii w tym leasing, który w zależności od rodzaju instalacji może się zwrócić się już po około 7 latach.

Autor: Janusz Gutowski, Dyrektor działu AXI IMMO Services