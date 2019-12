Potrzeba lepszego systemu zatrudniania cudzoziemców

Jedną z największych przeszkód, na jakie natrafiają polscy przedsiębiorcy, jest trudność w znalezieniu pracowników. Stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 3%, a Polska dodatkowo mierzy się z kryzysem demograficznym – więc pula osób na rynku pracy jest dosyć niska. Dlatego coraz więcej firm przyjmuje do pracy obcokrajowców. Jednak nie jest to prosty i szybki sposób na znalezienie nowych pracowników. Chociaż chętnych nie brakuje, procedura otrzymania pozwolenia na pracę stałą jest nieefektywna. Brak drożności w urzędach sprawia, że na pozwolenie stałe czeka się bardzo długo – zaś bez niego pracę można powierzyć cudzoziemcowi tylko na sześć miesięcy. Następne pół roku musi on zaś spędzić poza granicami Polski. Większość przedsiębiorstw nie jest w stanie w taki sposób zatrudniać pracowników. Cudzoziemcom pozostaje więc długie oczekiwanie na pozwolenia, a najwięcej tracą na tym polskie firmy.



– W obecnych warunkach powinno odejść się od zbędnych wymogów biurokratycznych i przyspieszyć tę procedurę. Dzięki temu polskie firmy będą mogły się efektywnie rozwijać – odpowiadając na ogromny popyt, jaki jest obecnie na rynku. Właśnie przez niedobór pracowników, nie są w stanie go zaspokoić – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich postulujemy zmiany w procedurze przyznawania pozwoleń na pracę. Oczekujemy, że wojewódzkie urzędy pracy będą dodatkowo zasilone środkami finansowymi i kadrowymi – co udrożni ich działanie. Potrzebne są również zmiany w procedurze. Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia pracodawcy powinien być wydłużony co najmniej do roku. Powinien również zostać uchylony obowiązek „testu rynku”, a na jednym pozwoleniu pracownik powinien móc poruszać się po szczeblach kariery w jednej firmie. Jeśli nie wprowadzimy takich zmian, ucierpimy na tym wszyscy. Zleceń na rynku nie brakuje, klientów nie brakuje – ale firmy nie mają możliwości zaspokojenia ogromnego popytu na towary i usługi. Właśnie przez usprawnienie systemu zatrudniania cudzoziemców możemy tę barierę wyeliminować, przyczyniając się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki – wskazuje Kozłowski.