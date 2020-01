Poznaliśmy laureatów Wektorów 2019 i Wektorów 30-lecia

Laureatami Wektorów 2019, nagród gospodarczych Pracodawców RP, zostali Daniel Obajtek – prezes PKN Orlen, Krzysztof Inglot – prezes Personnel Service, Antoni Kubicki – właściciel Hotelu Arłamów oraz Centrum Medyczne MAVIT, Medicover i Wirtualna Polska. Ponadto, Wektory 30-lecia Pracodawców RP otrzymali Zbigniew Grycan – właściciel firmy Grycan oraz Sobiesław Zasada – mistrz rajdowy i założyciel Grupy Zasada.

„Jesteście tymi, którzy dają przykład, jak prowadzić w Polsce biznes i jak wspierać polską przedsiębiorczość” – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podczas sobotniej uroczystości wręczenia Wektorów w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, która zgromadziła niemal pół tysiąca przedstawicieli polskiego biznesu i gospodarki.

Wektory 2019 otrzymali:

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A.

„Za skierowanie największego polskiego koncernu paliwowego na nowe, perspektywiczne tory rozwoju oraz wspieranie krajowego biznesu i polskiego sportu” – napisano w laudacji.

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

„Pionierowi nowoczesnych metod chirurgii okulistycznej w Polsce za profesjonalizm, innowacyjność, najwyższe standardy leczenia oraz nieustającą troskę o zdrowie i satysfakcję każdego pacjenta” – czytamy w laudacji. Nagrodę odebrał Maciej Mądrala, Prezes Zarządu firmy.

Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

„Za promowanie uczciwych praktyk w zatrudnianiu pracowników, szczególnie z Ukrainy oraz zaangażowanie w prace nad optymalnym kształtem polityki migracyjnej odpowiadającej potrzebom polskiego rynku pracy” – napisano w laudacji.

Antoni Kubicki, właściciel Hotelu Arłamów

„Za śmiałość w kreowaniu przedsięwzięć biznesowych i udane przejście od inżynierii przemysłowej do ekskluzywnego segmentu branży hotelowej” – uzasadniono w laudacji.

Medicover Sp. z o.o.

„Za sukcesy w profilaktyce zdrowotnej pracowników oraz wsparcie pracodawców we wprowadzaniu efektywnych modeli opieki zdrowotnej, które trwale zmniejszają koszty absencji” – czytamy w laudacji. Nagrodę odebrał Artur Białkowski, członek zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych firmy.

Wirtualna Polska Holding S.A.

„Za wpływ, jaki wywarła na kształt mediów elektronicznych w Polsce i rozwój rynku e-commerce oraz za dostarczanie odbiorcom istotnych, różnorodnych treści. Za konsekwentne budowanie pozycji lidera polskiego internetu i skuteczną konkurencję ze światowymi gigantami” – napisano w laudacji. Nagrodę odebrała Elżbieta Bujniewicz-Belka, członek zarządu ds. finansowych spółki.

Wektory 30-lecia Pracodawców RP otrzymali:

Zbigniew Grycan, właściciel Grycan – lody od pokoleń

„Za budzący podziw styl, w jakim przekształcił rodzinne przedsiębiorstwo w dużą firmę o międzynarodowym zasięgu” – czytamy w laudacji.

Sobiesław Zasada, przewodniczący rady nadzorczej Sobiesław Zasada S.A.

„Za to, że po prostu jest! Za osiągniecia sportowe i biznesowe, które na zawsze pozostaną w historii Polski” – napisano w laudacji.

„W ostatnim czasie podjęliśmy i zainicjowaliśmy wiele ważnych decyzji biznesowych, które w długiej perspektywie zagwarantują sukces koncernu, a także wzmocnią polska gospodarkę. Z determinacją budujemy silny, narodowy koncern, który będzie skutecznie konkurował na arenie międzynarodowej. W tym kontekście istotne jest sfinalizowanie przejęcia kapitałowego Lotosu, wykup Energi, rozbudowa petrochemii, czy inwestycje w zeromisyjne źródła energii. Nasze działania już przynoszą pozytywne efekty, co odzwierciedlają wyniki finansowe spółki. Otrzymane wyróżnienie traktujemy jako potwierdzenie słuszności obranego kierunku, ale też zobowiązanie na przyszłość” – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

„Jak dotąd przeprowadziliśmy ok. 320 tys. zabiegów okulistycznych. Teraz, pod banderą Grupy Luxmed, chcemy dalej się rozwijać i docierać do coraz większego grona pacjentów. Dziękuję przede wszystkim naszemu zespołowi, bez którego ten sukces nie byłby możliwy” – powiedział Maciej Mądrala, Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT.

„W biznesie szczególnie ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo – bez nich nie osiągnęlibyśmy tego, co udało nam się w ciągu ostatnich 4 lat” – podkreślił Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

„Jak śpiewał artysta, w życiu piękne są tylko chwile – dziś dla mnie jest właśnie taka piękna chwila. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie” – mówił Antoni Kubicki, właściciel Hotelu Arłamów.

„Wektor to dla nas bardzo ważna nagroda właśnie dlatego, że przyznają ją pracodawcy. Jesteśmy obecni na polskim rynku już od 20 lat. Od samego początku chcieliśmy nie tylko leczyć, ale też promować profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia. Mam nadzieję, że wraz z Pracodawcami RP będziemy to robić także w kolejnych dekadach” – stwierdził Artur Białkowski, członek zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych Medicover.

„To wyróżnienie to świetna okazja, by spojrzeć na ścieżkę, jaką razem przeszliśmy, bo 25 lat historii internetu w Polsce to historia Wirtualnej Polski. Na tej drodze zawsze chcieliśmy być jak najbliżej naszych użytkowników i ich codziennych potrzeb” – zaznaczyła Elżbieta Bujniewicz-Belka, członek zarządu ds. finansowych Wirtualna Polska Holding S.A.

„Już wkrótce – 2 lutego – minie 58 lat od dnia kiedy otworzyłem mój pierwszy interes – tak się wtedy mówiło. Dziś zasięg naszej działalności jest międzynarodowy, za co dziękuję pracownikom i rodzinie” – powiedział Zbigniew Grycan, właściciel Grycan – lody od pokoleń.

„Bardzo dziękuję za to prestiżowe wyróżnienie. Jest ono dla mnie bardzo cenne, bo przecież jestem nie tylko sportowcem, ale też przedsiębiorcą i pracodawcą” – mówił Sobiesław Zasada przewodniczący rady nadzorczej Sobiesław Zasada S.A.

„W Huawei od 15 lat naszej obecności w Polsce skupiamy się nie tylko na rozwoju własnego biznesu, ale również na budowaniu partnerskich relacji z przedsiębiorcami działającymi w naszym kraju oraz wspieraniu inicjatyw, które napędzają rozwój lokalnych społeczności, procesów transformacji cyfrowej i gospodarki. I właśnie dlatego z przyjemnością zostaliśmy partnerem gali Wektorów 2019, której celem jest wyróżnienie osobistości wyznaczających nowe kierunki w biznesie i w życiu społecznym” – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w firmie Huawei Polska, która była partnerem głównym wydarzenia. Partnerami Wektorów 2019 byli też Coca-Cola HBC, EY, Grupa Impel, Luxrad, PZL Świdnik, a partnerem medycznym Grupa LUX MED.

Pracodawcy RP od 2002 roku przyznają Wektory – nagrody gospodarcze – za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce i tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Od 18 lat co roku otrzymują je osoby i podmioty, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Kapitułę nagród stanowi zespół wyłaniany spośród laureatów z poprzednich lat – ocenia on i analizuje nadesłane nominacje, jego członkowie często także wręczają te statuetki. Autorem statuetki jest znany rzeźbiarz Michał Kubiak. Symbolizuje ona człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu.