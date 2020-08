Z danych Personnel Service wynika, że na największą stawkę godzinową wśród pracowników sezonowych mogą liczyć instruktorzy surfingu i kitesurfingu – ok. 25 zł netto/h. Na kolejnym miejscu są kelnerzy ze stawką ok. 20 zł netto/h, wliczając w to napiwki. Nianie i opiekunowie osób starszych zarobią ok. 18 zł netto/h, a ok. 15 zł netto/h to wynagrodzenie pomocnika kucharza. Najmniej – ok. 13-14 zł netto/h zarobią uliczni sprzedawcy, osoby pomagające przy zbiorach, pokojówki, ratownicy i opiekunowie kolonijni.