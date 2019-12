Przedświąteczna gorączka. Firmy kurierskie pracują pełną parą

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia mimo zimowej aury, pod każdym względem są najgorętszym okresem w roku. Dotyczy to przede wszystkim branży KEP. Kurierzy mają ręce pełne roboty, a operatorzy decydują się nie tylko zwiększać zatrudnienie, ale również dostarczać przesyłki w soboty.

Przedświąteczny szczyt rozpoczął się już w listopadzie, ale to grudzień jest najbardziej intensywnym miesiącem w roku. Liczby nadanych paczek rosną w iście zawrotnym tempie, co jest w dużej mierze zasługą dynamicznego rozwoju segmentu e-commerce. Konsumenci, z uwagi na wygodę, komfort, ale również brak czasu, decydują się na zakupy online, natomiast z perspektywy przewoźników, same wzrosty rok do roku mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

Wzmożony ruch rekrutacyjny

Końcówka roku sprzyja także wzmożonemu ruchowi rekrutacyjnemu realizowanemu przez centra dystrybucji czy firmy kurierskie. Gorączka zakupowa wymaga uruchomienia dodatkowych zasobów ludzkich w zakresie skutecznej realizacji dostaw. Rekrutacje sezonowe w sposób bezpośredni determinuje zapotrzebowanie na okazjonalną siłę roboczą, jednak pracodawcy pozostawiają sobie pewien margines na wypadek spodziewanego spowolnienia gospodarczego.

Warto jednak wspomnieć, że e-commerce nakręca całą branżę bez względu na sezonowość. Pracownicy tymczasowi w logistyce są bardzo cenni, ponieważ trudno przewidzieć perspektywę lub barierę zakupów realizowanych online. Obecnie, nie istnieje żadna racjonalna granica, poza dostępem do Internetu, która mogłaby wpłynąć na wyhamowanie sektora. Z drugiej strony, firmy stawiają na zwiększenie efektywności dotychczasowych pracowników, ograniczając zapotrzebowanie na sezonowe rekrutacje, co daje poczucie większej stabilizacji i przewidywalności w zakresie samego zatrudnienia. Warto zauważyć, że w związku ze świątecznym szczytem Poczta Polska zatrudniła 2,7 tys. nowych pracowników.

Popularność handlu internetowego rośnie rok do roku, a wraz z nim zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Podczas przedświątecznej gorączki kurierzy stają przed serią wyzwań, ale najważniejsze z nich to dostarczenie przesyłki na czas. Obecnie, ponad połowa Polaków robi e-zakupy. Konsumenci planują świąteczne sprawunki przynajmniej miesiąc wcześniej, jednak najbardziej intensywne są właśnie ostatnie dwa tygodnie. Jak wynika z nowego raportu Nielsena o zakupach produktów spożywczych, kosmetycznych i chemicznych online, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 56% Polaków nabyło produkty FMCG w Internecie, a blisko połowa z nich zrobiła to więcej niż raz.

Mimo wielu ulepszeń, wciąż najlepszym pomysłem jest zamówienie przesyłki z odpowiednim wyprzedzeniem. Stanowi to zabezpieczenie przed skutkami czynników losowych, na które kurier nie ma bezpośredniego wpływu, a które mogą wpłynąć na opóźnienia. W tym przypadku, niezależnie od innowacji, nowatorskich rozwiązań technologicznych czy wdrażania zupełnie świeżych usług, sprawdza się kluczowa dewiza. Im wcześniej e-zakupy zostaną zrealizowane, tym spokojniejsze będą gorące przedświąteczne tygodnie.

Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager, SwipBox Polska