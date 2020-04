PZWLP wybrał nowe władze. Robert Antczak objął funkcję Prezesa Zarządu organizacji

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), jedyna organizacja skupiająca w Polsce firmy wynajmu długoterminowego samochodów oraz Rent a Car (wypożyczalnie aut), wybrał nowe władze. Na czele PZWLP, obejmując stanowisko Prezesa Zarządu organizacji, stanął Robert Antczak, na co dzień szef największej w kraju firmy wynajmu długoterminowego aut – Arval Polska. Nowe władze zostały wybrane na 2-letnią kadencję. PZWLP skupia obecnie największe i najważniejsze w Polsce firmy wynajmu długoterminowego, reprezentując ponad 80% tego rynku w kraju oraz duże sieciowe, polskie i międzynarodowe, wypożyczalnie samochodów.

Robert Antczak zastąpił na stanowisku Prezesa Zarządu PZWLP Grzegorza Szymańskiego, Regional Managera Europy Centralnej w firmie Arval. Od 1 grudnia 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego największej w Polsce firmy wynajmu długoterminowego samochodów, Arval Polska.

Z Grupą BNP Paribas, do której należy firma Arval, Robert Antczak jest związany od 2017 roku. Pełnił w niej funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Rozwoju Biznesu i Organizacji w obszarze MŚP i Bankowości Korporacyjnej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 2002 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup). Od 2004 do 2009 r. pracował tam jako Dyrektor Departamentu Leasingu. W latach 2009-2013 był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw w Kredyt Banku S.A., a w latach 2013-2017 Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Produktów w Pionie Biznesowo-Korporacyjnym w Santander Bank Polska S.A. i odpowiadał za Sprzedaż Produktów Bankowości Transakcyjnej, Finansowania Handlu oraz wsparcie polskich firm w wyjściu na rynki zagraniczne.

Objęcie swoich funkcji i możliwość pokierowania pracami Polskiego Związku Wynajmu

i Leasingu Pojazdów traktujemy wraz z innymi Członkami Zarządu jako wyraz zaufania,

a także jako zobowiązanie do dbania o dalszy rozwój branży, wdrażania najlepszych standardów oraz rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, jakie stoją przed tym segmentem rynku. W tym momencie jest to także poważne wyzwanie związane

z COVID-19 – mówi Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny

Arval Polska. – PZWLP to obecnie silna i dobrze rozpoznawana na polskim rynku motoryzacyjnym organizacja, reprezentująca branże wynajmu długoterminowego aut

i firmy Rent a Car. Skala wyzwania stojącego przed nowym Zarządem jest tym większa, że już na początku naszej pracy musimy stawić czoła pandemii koronawirusa, która z całą pewnością będzie miała wpływ także na branże reprezentowane w naszej organizacji. Już dziś obserwujemy wyzwania z tym związane i jako Zarząd i Związek podejmujemy działania wspierające rozwiązywanie najważniejszych problemów, z którymi będzie musiała zmierzyć się cała branża. Aktualnie PZWLP aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat programów pomocowych, czy też możliwości wsparcia dla naszych Członków i ich klientów.

Priorytetem, przynajmniej w początkowej fazie nowej kadencji władz PZWLP, bez wątpienia będzie więc szeroko pojęta walka ze skutkami COVID-19 w wynajmie długoterminowym aut oraz w branży Rent a Car. Równolegle jednak, naszym celem będzie wdrożenie nieco odmiennej od dotychczasowej formuły funkcjonowania całej organizacji, która opierać się będzie na maksymalnym możliwym wykorzystaniu wewnętrznego potencjału firm i ekspertów PZWLP we wspólnej pracy na rzecz branży wynajmu aut w naszym kraju. Zamierzamy położyć duży nacisk i rozwinąć działalność organizacji m.in. w takich istotnych dla branży obszarach, jak digitalizacja kluczowych procesów, rozwój i wdrożenie nowych technologii, czy szeroko pojęte działania z zakresu odpowiedzialności społecznej i biznesowej. Ponadto, będziemy starali się poszerzyć

i wzmocnić działalność PZWLP w nowym obszarze rynku wynajmu pojazdów, jakim jest car sharing.

Władze PZWLP w kolejnej dwuletniej kadencji zostały wybrane podczas Walnego Zebrania organizacji. Zarząd Związku, podobnie jak do tej pory, składa się z 5 osób. Obok Roberta Antczaka, który objął stanowisko Prezesa Zarządu, w jego skład wchodzą ponadto: Rafał Merk, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający Athlon Polska; Jacek Studziński, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu LeasePlan Polska; Maciej Tórz, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Rentis SA oraz Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP i Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.).

Poza Zarządem, firmy członkowskie PZWLP wybrały również Komisję Rewizyjną Związku, która będzie funkcjonować w nowej kadencji. W jej skład ponownie weszli Hubert Laszczyk, Prezes firmy Express, Dariusz Tucharz, Dyrektor Departamentu CFM w mLeasing oraz Marcin Nivette, Prezes NFM.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to jedyna w Polsce organizacja branżowa firm wynajmu długoterminowego aut (CFM) oraz wypożyczalni samochodów (Rent a Car). Do PZWLP należy obecnie 19 firm. W PZWLP funkcjonuje odrębna struktura organizacyjna – Grupa Firm Rent a Car, która skupia 7 dużych sieciowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, wypożyczalni samochodów.

Organizacja ma znaczący i wciąż rosnący wpływ na rozwój oraz obecny i przyszły kształt rynku flotowego w Polsce. W październiku 2017 r. we współpracy PZWLP i SKFS (Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych) na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uruchomione zostały pierwsze w kraju, rozbudowane programowo, podyplomowe studia flotowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Program studiów był współtworzony przez organizację, a znaczną część wykładowców stanowią eksperci z firm należących do Związku. PZWLP angażuje się w działania podnoszące bezpieczeństwo i promujące ekologię

w polskich flotach, a także wpływające na jakość usług oferowanych na rynku flotowym. Od 12 lat Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów przyznaje swoje prestiżowe w branży Nagrody PZWLP. Organizacja jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.