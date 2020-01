QubicGames podsumował 2019 r.

Ponad pół miliona sprzedanych gier na konsolę Nintedo Switch w czwartym kwartale 2019 roku to efekt świątecznej promocji QubicGames. Wpływy ze sprzedaży gier w tym ostatnim kwartale przekroczyły 3.2 mln zł i są o 300 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Według oficjalnych danych sprzedażowych od stycznia do listopada 2019 oraz szacunków za ostatni miesiąc minionego roku, przychody QubicGames ze sprzedaży gier i praw do gier wyniosły w ubiegłym roku 9.2 miliona złotych, z czego 3.2 miliona złotych przypada na okres od października do grudnia.

– Wyniki jakie wypracowaliśmy w 2019 to efekt kilku lat pracy, w czasie których zbieraliśmy potrzebne doświadczenie. Plan na ostatnie 12 miesięcy został wypełniony w 100% i jesteśmy zadowoleni z jego efektów. – podkreśla Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames.

Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży za czwarty kwartał roku 2019 wzrosły o prawie 300% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 oraz o około 88% w stosunku do trzeciego kwartału roku 2019.

Znaczący wzrost liczby sprzedanych gier w czwartym kwartale 2019 roku wynikał z serii udanych promocji w listopadzie i grudniu 2019 roku, w szczególności świątecznej promocji ‘The 15 Year Anniversary Giveaway + Sale’, oraz 12 nowo wydanych gier na platformę Nintendo Switch. Najbardziej udane z nich to Space Pioneer (produkcji Vivid Games), REKT! High Octane Stints, Puzzle Book i Akuto: Showdown.

– Zgodnie z zapowiedziami kampania promocyjna nabrała rozpędu w gorącym okresie świątecznym i w dalszym ciągu nasze gry zajmują wysokie pozycje w Nintendo eShop. Dzięki ostatniej akcji promocyjnej wszystkie nasze tytuły dostępne w Giveaway dostały się do TOP30. Liczymy na to, że utrzymamy dobre wyniki sprzedażowe również w styczniu 2020. – kończy prezes.

Kilkanaście produkcji QubicGames znalazło się w grudniu pośród najczęściej pobieranych gier na konsoli Nintendo Switch na najważniejszych rynkach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz Australii, a wszystkie z Giveaway znalazły się w TOP 15. Dzięki temu, w parze z dobrymi wynikami sprzedażowymi, wzrosła też rozpoznawalność spółki i jej tytułów w Polsce i na świecie.