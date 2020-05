Rekordowa liczba aż 26 startupów technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczyna akcelerację u boku MIT Enterprise Forum CEE i partnerów programu

26 najbardziej obiecujących startupów pochodzących z regionu Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczyna akcelerację w ramach 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE. Wśród wybranych firm technologicznych tym razem znaleźli się m.in. właściciele narzędzia do automatyzacji trend-spottingu i projektów typu foresight, wynalazcy inteligentnego selektora testów regresyjnych, twórcy systemu biometrii głosowej, technologii szybkiego chłodzenia czy elektronicznego języka.

Celem programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE jest wspieranie i promowanie innowacyjnych startupów technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz pomoc w ich rozwoju na nowych rynkach.

Ponad 200 aplikacji z 23 krajów

Dwumiesięczna rekrutacja do III edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, która zakończyła się 8 marca 2020 roku, kierowana była do startupów, które posiadają już gotowy do wprowadzenia na rynek produkt lub usługę z obszarów: Industry 4.0, Martech, E-commerce, Artificial Inteligence, Data Analytics, Medtech, Fintech, Health, Energy, czy VR i AR.

Do projektu finalnie zgłosiło się 221 startupów z 20 krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Najbardziej perspektywiczne 26 startupów, których aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie pochodzą z 4 krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Węgier.

– Startupy, które zakwalifikowały się do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE zyskują dostęp do zespołu ponad 120 polskich i międzynarodowych ekspertów, unikalnego know-how z uniwersytetu MIT, przekazywanego w oparciu o zrewidowany przez nas w 2020 roku model warsztatów w oparciu o metodologię 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej autorstwa Billa Auleta – prof. na MIT, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu – mówi Łukasz Owczarek, Head of Acceleration MIT Enterprise Forum CEE. Każdy z przedsiębiorców otrzymuje również szansę na pilotażowe wdrożenie swojego projektu oraz szereg usług doradczych sfinansowanych w kwocie do 200 tys. zł. Dodatkowo startupy będą mogły wziąć udział w konkursie CVC Young Innovator Award, którego zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 zł na dalszy rozwój działalności – dodaje Łukasz Owczarek.

Uczestnictwo w programie akceleracji afiliowanym przy MIT to, jak pokazuje historia krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa myślącego o ekspansji, współpracy z potentatami rynku czy wejściu na rynek w USA.

MIT EF CEE to edukacja menedżerska w najlepszym wydaniu. To również wyrobiona marka, która przyciąga najlepsze osoby – zarówno mentorów jak i przedstawicieli firm, którzy wśród uczestniczących startupów znajdują swoich przyszłych partnerów biznesowych. Sami mieliśmy przyjemność być uczestnikami 2 edycji programu akceleracji. Zyskaliśmy praktyczną wiedzę, nowe kontakty biznesowe oraz świetne wspomnienia. Realizowaliśmy wtedy dla PZU wdrożenie projektu rekrutacyjnego – nasza platforma pozyskała dla firmy nowych kandydatów i automatycznie oceniała ich umiejętności maksymalizując szansę na dobre dopasowanie.

Trzymamy kciuki za uczestników 3 edycji programu! Zakwalifikowanie się do akceleracji przy tak dużej ilości konkurentów z 23 krajów to już samo w sobie duże osiągnięcie. Największe wyzwania dopiero jednak przed Wami! Tomasz Florczak, CEO, ChallengeRocket.com

Lista wybranych technologii rozwijanych przez startupy zakwalifikowane do 3 edycji programu MIT Enterprise Forum CEE:

Ademotion to narzędzie do personalizacji przekazu reklamowego, bazujące na osobowości, systemie wartości i estetycznych preferencjach.

AIQA to inteligentny selektor testów wykorzystujący innowacyjne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. AIQA redukuje liczbę wykonywanych testów regresyjnych na serwerze CI o blisko 90%, optymalizując procesy testowania projektów programistycznych.

Ate.today to aplikacja mobilna łącząca się bezprzewodowo z wagą kuchenną, która pozwala cukrzykom w prosty sposób zadbać o swoją dietę, redukując ryzyko wystąpienia powikłań zagrażających życiu osób chorujących na cukrzycę.

BallSquad to system do zarządzania obiektami sportowymi oraz aplikacja do rezerwacji online i tworzenia wydarzeń sportowych.

Bakuun.com to rozwiązanie, które pomaga liniom lotniczym oszczędzać pieniądze i czas w przypadku wystąpienia zakłóceń w ruchu lotniczym, oferując firmom system, który jest w stanie w 2 minuty znaleźć i zarezerwować nawet 100 pokoi hotelowych.

Bitres oferuje system biometrii głosowej, który może być wykorzystywany w procesie potwierdzania tożsamości w sieci lub centrum obsługi telefonicznej.

Blovly to globalna platforma do masowej, spersonalizowanej, dwustronnej komunikacji marek z klientami, opartej na grywalizacji i przetwarzaniu języka naturalnego przy użyciu sztucznej inteligencji.

Clinic Hunter to marketplace łączący pacjentów z klinikami na całym świecie. Rozwiązanie pomaga pacjentom znaleźć klinikę i zorganizować leczenie za granicą, a także zaplanować nadchodzącą podróż.

EasySolar to platforma automatyzująca i usprawniająca sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, przeznaczona dla firm zajmujących się sprzedażą mikro i małych instalacji.

FitMech – chmurowa platforma IIOT służąca zbierania, analizy i wizualizacji danych w celu zwiększania wydajności i dostępności maszyn produkcyjnych.

FutureOn to narzędzie do automatyzacji trendspottingu i projektów typu foresight z bezpośrednim przełożeniem na potencjał wdrożeniowy w oparciu o Big Data – SaaS.

GoodSafe to rozwiązanie gwarantujące bezpieczny i kontrolowany dostęp do dokumentów, polis, testamentów, rachunków lub innych ważnych informacji gromadzonych przez użytkownika, których treść, zgodnie z rozporządzeniem właściciela zostanie ujawniona w określonych przypadkach losowych, dając gwarancję automatycznego i niezaburzonego wykonania autoryzowanych wcześniej dyspozycji.

Goodsleeper to aplikacja dygitalizująca program poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności, będącej potwierdzoną naukowo formą leczenia zaburzeń snu.

Hilo Solutions to startup, który opracował HILO.1 – oparte na technologii AI rozwiązanie IT typu cleantech automatyzujące udział w rynku energii DSR, w sposób bezpieczny dla zarządzanej infrastruktury.

Immuno8 rozwiązuje problem późnej detekcji immunogenności nowych leków, używając narzędzi in-silico, opartych o komputerowe modelowanie molekularne, które może zostać użyte nawet w bardzo wczesnych fazach projektowania nowego leku biotechnologicznego.

Oxygeni to firma, która stworzyła filtr zanieczyszczeń powietrza oparty na wykorzystaniu istniejącej miejskiej infrastruktury oświetlenia ulicznego. Urządzenie posiada zdalny dostęp z prostym systemem obsługi i zarządzania.

PioLigOn to startup, który przy użyciu metod obliczeniowych z powodzeniem rozwija platformę do projektowania leków peptydowych, pozwalającą na rozszerzanie peptydów o nienaturalne aminokwasy oraz precyzyjne określanie miejsca ich pożądanego wiązania.

Planent Heroes to stworzona w Polsce platforma finansowania społecznościowego o globalnym zasięgu, która wykorzystując technologię fintechową, umożliwia realizację przekazu pieniężnych w schemacie peer-to-peer w formie darowizn na rzecz wspierania projektów około środowiskowych i ich szerokiej promocji.

Sensoliq to „elektroniczny język” umożliwiający ocenę smaku leków, które ze względów etycznych nie mogą być badane przez panele eksperckie.

SliceUp to rozwiązanie, które bazując na analizie danych w czasie rzeczywistym, przewiduje możliwe awarie informatyczne, zanim te nastąpią, ograniczając ewentualne koszty będące następstwem przestojów infrastruktury IT.

Steppie to rozwiązanie typu platforma e-commerce dla polis ubezpieczeniowych, dzięki któremu użytkownik samodzielnie, online dokonuje zakupu wybranej ochrony.

TokWise to rozwiązanie, które wspiera firmy energetyczne przyspieszając ich transformację cyfrową poprzez optymalizację procesów zarządzania ich portfelem

UltronAR to startup oferujący rozwiązania dla biznesu z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

V-Chiller to całkowicie ekologicznie rozwiązanie wykorzystujące technologię szybkiego chłodzenia, które na żądanie w niespełna minutę może schłodzić 4 lub więcej puszek napoju, oszczędzając mnóstwo energii.

VivaDrive to rozwiązanie, które optymalizuje koszty operacyjne flot aut tradycyjnych i elektrycznych, i pozwala firmom wdrożyć niskoemisyjny transport.

WebTotem to aplikacja typu web służąca do monitorowania, która pomaga firmom chronić swoje strony internetowe przed włamaniami i stale ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Partnerami głównymi programu są trzy organizacje: Adamed – firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów, system firm Coca-Cola w Polsce – lider rynku napojów bezalkoholowych, a także firma MCX – trzon silnej grupy wyspecjalizowanych spółek, będących dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu Fintech, energii odnawialnej oraz szeroko pojętego SmartCity. Partnerami wspierającymi są: Allmedica, Archicom, CVC Capital Partners, TVN – część Grupy Discovery, HubHub, MDI Energia, Nationale-Nederlanden, Sabre Polska, Sollers Consulting i PZU. Realizacja programu dofinansowana jest grantem przyznanym Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne.