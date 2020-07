Ronson Development wprowadza do sprzedaży ostatni etap bestsellerowego osiedla w Szczecinie. Panoramika VI z pozwoleniem na budowę

Jeden z najbardziej lubianych przez klientów projektów Ronson Development wchodzi w końcową fazę. Deweloper uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę VI etapu osiedla Panoramika w Szczecinie. Będzie to ostatnia szansa dla klientów, by zamieszkać w tej inwestycji z widokiem na centrum miasta. Generalny wykonawca – firma Mostostal Warszawa – od razu po uzyskaniu pozwolenia przystąpił do prac budowlanych. Sprzedaż mieszkań w Panoramice VI ruszy natomiast w poniedziałek 20 lipca. W ostatnim etapie osiedla dostępnych będzie 76 lokali w cenach od 193 tys. zł.

– Panoramika od początku jest osiedlem, które odnosi ogromny sukces sprzedażowy. To nasza pierwsza inwestycja w Szczecinie, a jej świetne wyniki przekonały nas, że jest to miasto z ogromnym potencjałem. Wyprzedaliśmy już niemal wszystkie mieszkania w dotychczasowych pięciu etapach – zostało nam niecałe 10% oferty. Klientów ucieszy więc na pewno ponowna możliwość zakupu lokalu na tym osiedlu. Trzeba jednak pamiętać, że to już ostatnia szansa na mieszkanie w Panoramice, dlatego nie warto czekać z rezerwacją. Muszę przyznać, że będzie nam brakowało tego projektu, gdy już zakończymy budowę – mówi Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

W VI etapie szczecińskiego bestsellera Ronsona powstanie 76 jasnych mieszkań o wygodnych rozkładach. Metraże zaczynają się już od 25 m2, a ceny od 193 tys. zł za kawalerkę. Najwięcej, bo aż 38, powstanie w tej inwestycji mieszkań 2-pokojowych o metrażach do 44 m2. Klienci będą mogli tez wybierać wśród 19 lokali 3-pokojowych, 10 kawalerek i 9 mieszkań 4-pokojowych o powierzchniach do 77 m2.

– Nazwa osiedla Panoramika pochodzi od niesamowitego widoku, jaki rozciąga się z mieszkań w tej inwestycji. Zobaczymy stąd całą panoramę Szczecina. W VI etapie będzie można podziwiać ją z balkonów i przestronnych tarasów. Lokale na parterze będą z kolei miały dostęp do ogródków, a doskonale wiemy, że po okresie „społecznej kwarantanny” stał się to niezwykle pożądany atut – mówi Andrzej Gutowski.

W III kwartale br. zakończy się budowa V etapu Panoramiki, w którym dostępne są już ostatnie wolne lokale. Powstaje w nim 115 mieszkań.

Docelowo, szczecińskie osiedle będzie obejmować łącznie 621 lokali w sześciu etapach. Cztery z nich zostały już ukończone.

Osiedle Panoramika położone jest na szczecińskim Warszewie – dzielnicy dobrze skomunikowanej z centrum miasta i zatopionej w zieleni. W okolicy znajdują się placówki edukacyjne, sklepy, trasy biegowe i rowerowe. Zaledwie 10 minut od inwestycji położone jest znane wszystkim szczecinianom Jezioro Głębokie, a także Park Kasprowicza, ogród różany – tzw. Różanka i Lasek Arkoński.