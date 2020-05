Simteract zmierza na NewConnect

Simteract, krakowski producent gier z gatunku premium indie simulation, jeszcze w tym roku chciałby zadebiutować na rynku NewConnect. Swoje potrzeby inwestycyjne szacuje na 3.5 mln zł.

Simteract to deweloper gier z gatunku premium indie simulation, którego pracownicy posiadają blisko sześcioletnie doświadczenie w tworzeniu profesjonalnych symulacji treningowych. W 2018 r. zarząd postanowił wykorzystać umiejętności zespołu i skoncentrować na produkcji wysokiej jakości symulacyjnych gier wideo. – Dzięki doświadczeniu zespołu, jego know how i technologii wypracowanej na przestrzeni lat, posiadamy zaplecze, które pozwala nam produkować gry symulacyjne na poziomie do tej pory nieosiąganym przez mniej doświadczone studia. Naszą ambicją jest być jednoznacznie kojarzonym na globalnym rynku gier z segmentem premium indie simulation – zapowiada Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract.

W ubiegłym roku Simteract rozpoczął produkcję gry pod roboczym tytułem Projekt#1, nad którym pracuje wraz z firmą Nacon, wchodzącą w skład grupy mocnego gracza w branży wydawniczej – Bigben Interactive. – Umowa nie pozwala nam zdradzać żadnych szczegółów, łącznie z datą premiery. Wydaje nam się jednak, że sama współpraca z Bigbenem pokazuje potencjał projektu – podkreśla prezes. W pierwszym kwartale bieżącego roku krakowska spółka wystartowała z drugim projektem – Carpool Simulator, symulatora kierowcy firmy transportowej. Tytuł trafi do sprzedaży w 2022 r. – Carpool Simulator to gra single player dla fanów gier symulacyjnych na PC i konsole. Gracz zostaje niezależnym kierowcą pracującym i wykonuje szeroki wachlarz zleceń transportowych na ulicach Londynu, Paryża i Berlina.– zapowiada Marcin Jaśkiewicz.

Jeszcze w tym roku Simteract zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną, przeprowadzić preIPO, a na przełomie 2020 i 2021 roku zadebiutować na rynku NewConnect. – Kończymy przekształcenie w SA. Szacujemy nasze potrzeby inwestycyjne na około 3.5 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, chcielibyśmy trafić na NewConnect jeszcze w tym roku – zapowiada prezes.