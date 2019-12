Świątecznych prezentów szukamy w niedzielę. Nie wydajemy na nie więcej niż 100 zł

Ponad połowa Polaków (55%) na jeden świąteczny prezent wyda nie więcej niż 100 zł. Na hojniejszy podarunek zdecyduje się 45% z nas. Pod choinką najczęściej znajdą się książki, zabawki i kosmetyki – wynika z badania zleconego przez CBRE. Eksperci firmy doradczej przyznają, że okres przedświąteczny pokazuje ciągłe przywiązanie Polaków do zakupów w niedzielę. To właśnie w ten dzień ruch w niektórych centrach handlowych jest największy.

– Tłumy klientów w okresie przedświątecznym to dla centrów handlowych nie lada wyzwanie. Świąteczne dekoracje, muzyka czy stoiska z prezentami i ich pakowaniem to jeden wymiar przygotowań. Kolejny to logistyka związana m.in. z wzmożoną ochroną czy ułatwieniami na parkingach. To szczególnie istotne w dwa ostatnie weekendy przez Świętami, kiedy najwięcej osób wybiera się na zakupy. Było to widoczne w miniony weekend 21 i 22 grudnia, kiedy odwiedzalność niektórych centrów handlowych wzrosła nawet o 10% w porównaniu do pierwszych weekendów grudnia. Z naszych danych wynika także, że duża część klientów nadal bardzo ceni sobie niedzielne zakupy i w wielu centrach handlowych ten dzień jest nawet popularniejszych pod względem odwiedzin niż sobota – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Świąteczne podium zakupowe należy do kosmetyków

Największa grupa Polaków, bo aż 35%, na jeden prezent świąteczny przeznacza od 51 zł do 100 zł. Mniejszą kwotę na ten cel wydaje jedna piąta z nas, natomiast droższe prezenty, za kwotę od 100 do 200 zł kupuje około jedna czwarta osób (26%). Do grona najhojniejszych Polaków zalicza się co piąty respondent, który planuje na prezent dla każdego z bliskich przeznaczyć więcej niż 200 zł.

Jak wskazują eksperci CBRE, jednymi z najbardziej obleganych sklepów w galeriach handlowych przed Bożym Narodzeniem są drogerie. I nic dziwnego – na prezent w postaci kosmetyku decyduje się aż 43% Polaków. Na drugim miejscu znajdują się zabawki, które kupuje dla najmłodszych 38% osób. Niewiele mniej niż jedna trzecia w świąteczną paczkę zapakuje książki (31%), a po 27% wybierze ubrania i dodatki oraz perfumy. Na sprzęt elektroniczny i akcesoria domowe decyduje się odpowiednio 19% i 17% Polaków, a 16% kupuje biżuterię. Dużo mniejszą popularnością cieszą się m.in. suplementy diety (7%) i muzyka (5%).

Wolimy w promocji

Mimo świątecznej gorączki, podgrzewanej jeszcze przez galerie handlowe klimatyczną muzyką i święcącym wystrojem, większość Polaków zwraca uwagę na cenę i stara się wybierać produkty, które są w promocji (63%). Dostępność takich okazji i ich promocja to ważne aspekty przedświątecznych przygotowań wśród zarządzających centrami handlowymi. Jak podkreślają eksperci CBRE, wspierają oni swoich najemców informując o rabatach w social mediach, na plakatach, bilbordach czy informacjach nadawanych przez głośniki w centrach handlowych.

– To, czy prezent zostanie kupiony w okazyjnej cenie nie ma żadnego znaczenia tylko dla 8% Polaków. Okazuje się zatem, że nie tylko zakupy na ostatnią chwilę są częścią naszej tradycji, ale też poszukiwanie produktów w promocyjnej cenie. Nie ma się zresztą co dziwić, w momencie gdy do obdarowania mamy kilka a nawet kilkanaście osób, poszukiwanie okazji wydaje się naturalne, a sklepy chętnie to wykorzystują i kuszą już tak naprawdę od listopada, promocyjnymi zestawami – podsumowuje Magdalena Frątczak.

Metodologia: Badanie przeprowadzone w dniach 29.11-3.12.2019 roku dla CBRE na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa. Liczba respondentów: 1028 osób powyżej 18 roku życia. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.