Victoria Dom zakontraktowała w pierwszej połowie br. 848 mieszkań co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Popyt na rynku pierwotnym jest cały czas wysoki. Pandemia Covid-19 spowodowała jednak wydłużenie czasu uzyskiwania zgód na budowę, a tym samym ograniczyła podaż deweloperów. Zarząd spółki zakłada, że w przyszłym roku powróci do dynamicznego trendu wzrostowego w zakresie sprzedaży.

Victoria Dom, będąca jednym z największych warszawskich deweloperów, w pierwszej połowie 2020 r. sprzedała rekordową liczbę 848 mieszkań. Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku kiedy zakontraktowano 745 lokali. W samym drugim kwartale br. spółka podpisała 255 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych co jest wynikiem o 33% niższym niż rok wcześniej kiedy zawarto 380 umów.

„Osiągniętą sprzedaż w drugim kwartale br. oceniamy jako dobrą. Jest ona powyżej naszych założeń zweryfikowanych w reakcji na rozwój pandemii Covid-19. Widzimy wciąż silny popyt na nowe mieszkania. Zanotowana mniejsza kontraktacja wynika natomiast w dużym stopniu z wyprzedania naszej oferty i ograniczonej podaży. Nowe projekty wprowadzamy z opóźnieniem ze względu na wydłużenie się okresu uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę i zgód administracyjnych. Obecnie zdecydowana większość naszych inwestycji, których termin przekazania mieszkań planowany jest na ten rok, jest już sprzedana. Oferujemy głównie lokale, które będziemy oddawać do użytkowania w kolejnych latach” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

„W kolejnych okresach zagrożeniem dla branży deweloperskiej może być wzrost cen mieszkań spowodowany m.in. wyższymi kosztami gruntów oraz restrykcyjną polityką banków wprowadzoną od kwietnia br. Oceniamy to ryzyko jednak jako niewielkie. W ostatnim czasie widzimy bowiem już pewne luzowanie polityki kredytowej ze strony instytucji finansowych. Mimo wyższego wkładu własnego i wyższych kosztów obsługi również klienci są cały czas mocno zainteresowani inwestycjami w mieszkania. Takie inwestycje traktują jako bezpieczne i perspektywiczne” – podkreślił Waldemar Wasiluk.

Zarząd Victoria Dom zapewnia, że realizacja projektów deweloperskich przebiega normalnie. „Obecna uzyskiwana przez nas sprzedaż jest w pełni satysfakcjonująca i jest zbliżona do poziomów notowanych w zeszłym roku. Zakładamy, że do dynamicznego trendu wzrostowego powrócimy w przyszłym roku. W trzecim i czwartym kwartale br. planujemy wprowadzenie do sprzedaży kilku nowych inwestycji. Będą to nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli takich jak np. Nova Ochota oraz inne przedsięwzięcia na Białołęce i w Ursusie. W przygotowaniu mamy także pierwszy projekt w Krakowie, z którym ruszymy w ciągu kilku tygodni” – dodał Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom utrzymuje bogaty bank ziemi, na którym może realizować inwestycje deweloperskie przez co najmniej kolejnych kilka lat.