W kwietniu pojawiło się 140 tys. mkw. wolnej powierzchni. Coraz więcej małych biur

W kwietniu na rynku biurowym pojawiło się 140 tys. mkw. wolnej powierzchni. Ostatni tydzień miesiąca przyniósł wzrost o 20 tys. mkw. – wynika z danych firmy REDD, aktualizowanych 24/7. Był to już kolejny tydzień wzrostów.

– Zasoby dostępnej powierzchni biurowej w całej Polsce systematycznie rosną już od połowy marca. Największy wzrost obserwujemy jednak od początku kwietnia. Na koniec miesiąca wskaźnik wolnych biur w przeliczeniu na powierzchnię wyniósł ponad 2,38 mln mkw. To oznacza wzrost od 1 kwietnia aż o 140 tys. mkw. – podkreśla Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

W Warszawie coraz więcej małych biur

Na warszawskim rynku nie obserwujemy tak dużych tendencji wzrostowych. Stołeczne wskaźniki wolnych powierzchni od dwóch miesięcy nie przekraczają granic 1.01 – 1.04 mln mkw. Kolejny tydzień rośnie liczba dostępnych małych biur.

Od początku kwietnia zanotowano spadek średniej powierzchni wolnych modułów biurowych do poziomu 501.1 mkw. Jest to redukcja średniego wolnego biura o 31 mkw. w porównaniu z początkiem kwietnia. W tym samym czasie w Warszawie z dnia na dzień przybywa modułów biurowych do wynajęcia.

– Za nami już kolejny tydzień spadku średniej wielkości dostępnych modułów. Jeśli tendencja się utrzyma, może wskazywać to na zwalnianie powierzchni przez małe i średnie firmy, które są mniej odporne na kryzys niż najemcy dużych powierzchni biurowych oraz na redukcję zapotrzebowania firm na powierzchnię – podkreśla Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.