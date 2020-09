W tych regionach Polski będzie potrzebnych najwięcej rąk do pracy

W ostatnim kwartale bieżącego roku najłatwiej o nową pracę będzie w południowo-zachodnim regionie kraju. To w takich województwach jak dolnośląskie i opolskie firmy będą poszukiwać najwięcej rąk do pracy. Chociaż prognozy rekrutacyjne pracodawców są tam najbardziej optymistyczne ze wszystkich 6 regionów Polski, to zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie o połowę mniejsze niż rok temu. Umiarkowane szanse na znalezienie nowej pracy czekają na mieszkańców centralnego, północnego i południowego regionu, najmniejsze będę we wschodniej i północno-zachodniej części kraju.

Końcówka roku przyniesie lepsze niż w trzecim kwartale perspektywy zmiany pracy. Dobrą wiadomością dla pracowników lub osób planujących zmianę kariery jest informacja, że we wszystkich 6 przeanalizowanych przez ManpowerGroup regionach Polski przeważają firmy chcące od października do grudnia rekrutować nowych pracowników.

Największe zapotrzebowanie na zasoby kadrowe zgłaszają przedsiębiorstwa z południowo-zachodniej części kraju. Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących powiększać zespoły, a tymi, które chcą je redukować) wynosi tam +7%. Mniejsze szanse czekają na poszukujących pracy w regionie centralnym, czyli w województwach łódzkim i mazowieckim (+6%), północnym – kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie (+6%) i południowym – małopolskie, śląskie (+6%) [1]. Najmniej nowych pracowników będą rekrutować przedsiębiorstwa zlokalizowane we wschodniej części kraju – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie (+3%) oraz północno-zachodniej – wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie (+3%).

– Po dłuższym okresie negatywnego wpływu pandemii na zatrudnienie w wielu branżach, od początku września widzimy znaczące ożywienie. Po zakończonym sezonie urlopowym firmy mierzą się często z szybką potrzebą realizacji swoich zamówień, co łączy się z potrzebą pozyskania dodatkowych pracowników. Regiony, w których prognoza zatrudnienia jest najwyższa charakteryzują się dużym nasyceniem firm, a co za tym idzie większymi potrzebami personalnymi. Również teraz te województwa reagują dynamicznie i wykazują gotowość do uzupełnienia stanów osobowych. O wzroście pracowników mówią przedsiębiorstwa zlokalizowane na południu i południowym-zachodzie, gdzie wysoki udział mają firmy produkcyjne, logistyczne czy centra biznesowe – mówi Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w firmie rekrutacyjnej Manpower.

– Wzrosty zatrudnienia notowane są w intensywnie rozwijającej się w czasie pandemii branży e-commerce. Ożywienie widzimy również w produkcji, nawet w branży motoryzacyjnej skoncentrowanej w regionie południowym i południowo-zachodnim, która była jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem. Przedsiębiorstwa z tych obszarów poszukują najczęściej osób do prac prostych, ale jednocześnie na rynku nadal są dobre perspektywy zatrudnienia dla specjalistów. Nowych pracowników poszukują firmy działające w obszarze obsługi klienta oraz centra usług wspólnych. Tu szczególnie pożądane są osoby znające języki obce. Pandemia przyczyniła się do wzrostu popularności pracy zdalnej, którą cześć firm obiera jako docelową formę współpracy. Takie podejście otwiera szerokie, zupełnie nowe możliwości dla kandydatów, ponieważ miejsce zamieszkania przestaje być ograniczeniem. Dodatkowo zachęca do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami, dla których świadczenie pracy w biurze było sporym wyzwaniem – dodaje ekspertka Manpower.

W stosunku do okresu od lipca do września zapotrzebowanie na pracowników najbardziej wzrośnie w regionie centralnym, gdzie prognoza rekrutacyjna firm jest wyższa o 19 punktów procentowych. Więcej ofert pracy będzie też na północy i południu (wzrost o 16 pp.). Jedynym regionem, gdzie firmy będą poszukiwać mniejszej liczby pracowników jest wschód (spadek o 3 pp.).

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród ponad 38 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2020 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 31 lipca 2020 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. W badaniu dla trzeciego kwartału 2020 roku wzięło udział 436 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

[1] Podział regionów wg. Eurostatu