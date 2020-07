Warszawskie biura przełamały złą passę? Analitycy REDD przedstawiają trzy obserwacje warte uwagi

O 3,4 proc.​ zmalała od 9 lipca do dziś liczba wolnych modułów biurowych w Warszawie.​ To może być przełom.​ W drugim kwartale roku zasoby dostępnych modułów biurowych w Warszawie przyrastały w średnim tempie 22 biur tygodniowo, ale po 9 lipca doszło do odwrócenia trendu.

#1. Zasoby wolnych biur spadają po raz pierwszy od końca marca