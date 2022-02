Wartość umów w Columbus w styczniu wyniosła prawie 100 mln zł

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, podsumował działalność w styczniu br. Podpisane przez Spółkę umowy osiągnęły w minionym miesiącu wartość prawie 100 mln zł.

W styczniu przychody Spółki z podstawowej działalności wyniosły 40 mln zł, co przełożyło się na zainstalowaną moc 8,2 MW. W komentarzu do raportu miesięcznego Zarząd Columbus Energy podkreśla, że początek roku był zgodny z przewidywaniami. Spółka obsługiwała klientów, którzy próbują zdążyć z podpisaniem umów na instalację fotowoltaiczną przed zmianą ustawy prosumenckiej, czyli przed 1 kwietnia br. Utrudnieniem w realizacji były jednak gwałtowne zjawiska pogodowe (silne wichury i mróz) oraz wzrost zachorowań wśród pracowników, co spowolniło ilość zrealizowanych montaży.

– Rośnie ilość nowo podpisanych umów, zarówno konsumenckich jak i biznesowych, i ten trend będzie się utrzymywał przez najbliższe tygodnie. Zwiększa to popyt na nasze usługi, co wkrótce przełoży się też na przychody firmy, gdy pogoda będzie z nami współpracować – komentuje Dawid Zieliński, prezes Zarządu Columbus Energy S.A. – Styczeń przyniósł dobre wieści w biznesie farm fotowoltaicznych. Uruchomiliśmy finansowanie “project finance” na ponad 105 mln zł, które pozwoliło nam odblokować wcześniej zainwestowane środki i spłaciliśmy z tej transzy 10 mln euro zadłużenia.

Zarząd Columbus podkreśla, że Spółka aktywnie poszukuje też obszarów do współpracy, w których może uplasować swoje kompetencje jako partner technologiczny. Przykładem jest rozpoczęta niedawno kooperacja z firmą Arval, liderem rynku CFM w Polsce, w projekcie “Samowystarczalny samochód elektryczny”.