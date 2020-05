Wojciech Stramski został nowym Prezesem Zarządu Beyond.pl

Rada Nadzorcza Spółki w porozumieniu z jej Dyrektorem Generalnym, Amanem Khanem, postanowiła zakończyć z nim współpracę ze względu na niespodziewaną dla firmy sytuację wywołaną przez COVID-19. Pandemia spowodowała, że Aman Khan nie może być obecny

w Polsce i osobiście nadzorować strategicznego projektu firmy, jakim jest rozwój

i rozbudowa Kampusu Data Center Beyond.pl. Decyzją Rady nowym Prezesem Beyond.pl został Wojciech Stramski, który związany ze spółką był od pięciu lat, zasiadając do tej pory w Radzie Nadzorczej.

W skład trzyosobowego zarządu wchodzą także Wiceprezes i założyciel Beyond.pl – Michał Grzybkowski oraz Piotr Cegieła, CFO.

– Infrastruktura kolokacyjna i chmurowa Beyond.pl wyznacza branżowe standardy na rynku polskim. Nasze flagowe centrum danych DC2 posiada najwyższą klasę bezpieczeństwa, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem Rated 4 ANSI/TIA 942. Kampus Beyond.pl

w Poznaniu jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, które umożliwia świadczenie usług kolokacyjnych o dużej gęstości mocy. Pozwala nam to wspierać międzynarodowych graczy świadczących usługi w modelu Software as a Service (SaaS) oraz globalnych dostawców chmury obliczeniowej, dla których Polska to strategiczny punkt wejścia do Europy Środkowej i Wschodniej, mówi Wojciech Stramski.

– Kampus Beyond.pl tworzą obecnie dwa centra danych z 8 MW mocy dostępnej dzisiaj

i dodatkowymi 30 MW w obiekatch w fazie rozbudowy. Beyond.pl to idealne miejsce do lokowania infrastruktury IT globalnych dostawców chmury i świadczenia przez nich usług dla całej Centralnej Europy, podkreślił nowy Prezes Beyond.pl.

Wojciech Stramski jest obsolwentem University od Southern Califiornia, gdzie ukończył kierunek Business Administration Global Management. Karierę rozpoczynał

w międzynarodowej korporacji doradczej KPMG, przechodząc później do globalnych korporacji Altria oraz Honeywell. Przez ostatnie lata pełnił szereg funkcji zarządczych

i nadzorczych. Pracował dla takich firm jak Kulczyk Holding, Kulczyk Tradex, PEKAES S.A., Ciech S.A., Stanusch Technologies. Prywatnie inwestuje w ekosystem startupowy w Polsce, prowadząc z sukcesem ostatnio projekt Lab4Motion. Jest założycielem funduszu DeepChange Ventures, który specjalizuje się w inwestowaniu w technologie wspierające zrównoważony rozwój.