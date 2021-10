Zmienia się podejście do kwestii zdrowotnych

Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie Herbalife Nutrition i Rady Odpowiedzialnego Żywienia są jednoznaczne. Dla respondentów coraz ważniejsze stają się kwestie dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie. Ponadto coraz więcej osób podejmuje konkretne działania w kierunku osiągnięcia swoich celów zdrowotnych.

Respondenci podejmują wiele kroków w celu poprawy swojego zdrowia i samopoczucia. Na ich czele są: lepsze odżywianie, częstsze ćwiczenia, korzystanie z aplikacji sportowych, kupowanie mniej niezdrowego jedzenia, przyjmowanie witamin i suplementów, spacery podczas przerw na lunch, wchodzenie po schodach zamiast korzystanie z windy, używanie aplikacji ułatwiających monitorowanie diety oraz dbanie o higienę snu.

Wnioski z Polski

Badanie zostało przeprowadzone między innymi na grupie 500 respondentów z Polski. Spora liczba z nich stanowczo (41%) lub w pewnym stopniu (39%) zgadza się z tym, że pracuje nad poprawą swojego zdrowia. Ankietowani z Polski ujawnili z jakich nawyków chcieliby zrezygnować, by poprawić swoje samopoczucie. Na górze listy są: źle zbilansowana dieta, brak regularnych ćwiczeń, zbyt krótki sen oraz palenie papierosów.

Na zmianę podejścia Polaków do kwestii zdrowia i samopoczucia wpływ miał między innymi czas pandemii. Uznali oni wówczas, że do zdrowszej diety warto też włączyć witaminy i suplementy, podejść do kwestii zdrowia bardziej holistycznie oraz zacząć od mniejszych, ale łatwiejszych do osiągnięcia celów.

Jeśli chodzi o grupę najbardziej zdyscyplinowaną w kwestii dbałości o zdrowie, w Polsce są to respondenci w wieku 25-40 lat. 70% z nich przyznaje, że regularnie ćwiczy, 54% dba o zbilansowaną dietę, 35% dba o higienę snu, a 45% przyjmuje witaminy i suplementy.

Podejście Amerykanów

Dzięki badaniom możemy poznać także aktualne podejście do kwestii zdrowia mieszkańców USA. Większość z 2000 ankietowanych Amerykanów uważa, że na dobre zdrowie trzeba zapracować (84% osób).

Wielu z nich poczyniło już pierwsze kroki w kierunku zmiany swojego stylu życia na lepsze. W stosunku do okresu sprzed pandemii, co trzeci badany odczuwa mniejsze zmęczenie przy dłuższych ćwiczeniach, wiele osób schudło o jeden rozmiar lub na tyle dużo, że mogą ciaśniej zapinać pasek. Ponadto, wielu ankietowanych nie tylko ma mniejszą ochotę na słodycze i więcej energii w ciągu dnia, ale także przestało odczuwać bóle w różnych częściach ciała.

Kolejne dwie zmiany jakie do swojego stylu życia wprowadzali – lub planują wprowadzić – respondenci z USA to kupowanie lepszego dla zdrowia jedzenia oraz przyjmowanie witamin i suplementów. Wyniki ankiety pokazują, że dla wielu osób witaminy i suplementy to kwestia priorytetowa. 47% ankietowanych odpowiedziało, że kładzie teraz większy nacisk na odżywianie, w tym także na kwestię wzbogacania swojej diety o witaminy i minerały. 69% badanych chciałoby wiedzieć więcej na temat korzystnego wpływu, jaki witaminy i suplementy mogą mieć na ich zdrowie.