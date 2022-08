22 sierpnia mija termin na zmianę formy opodatkowania

Ryczałtowcy, którzy chcieliby od drugiego półrocza przejść na skalę podatkową, mogą to zrobić do 22 sierpnia. Aby zmienić formę opodatkowania, należy zmodyfikować wpis w CEIDG na stronie biznes.gov.pl. Eksperci inFakt wyjaśniają dla kogo taka zmiana jest korzystna.

Po wyborze skali podatkowej podatnik będzie mógł w rozliczeniu za 2022 rok skorzystać z pełnej kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł). Do drugiego progu podatkowego będzie wpadał po przekroczeniu kwoty 120 tys. zł. Co ważne, do tych limitów nie będzie brany pod uwagę przychód z pierwszej połowy roku, który był rozliczany jeszcze według ryczałtu. Przejście na skalę podatkową może więc być dla wielu przedsiębiorców opłacalne.

Korzyści ze zmiany formy opodatkowania odczują wszyscy, którzy za drugą połowę roku osiągną przychody do 135 tys. zł (a za cały rok – 270 tys. zł), przy opłacanym dużym ZUS i stawce ryczałtu 17%. Zysk co prawda jest w tej sytuacji niewielki, bo wyniesie ok. 100 zł, jednak im mniejsze przychody podatnik osiągnie w drugiej połowie roku, tym korzyść będzie większa.

Przykładowo: dla przychodów w wysokości 200 tys. zł w ciągu roku (po 100 tys. zł w każdym półroczu) i przy stawce ryczałtu 17%, przejście na skalę w połowie roku daje korzyść w wysokości około 3 tys. zł. Z kolei jeśli podatnik stosuje ogólną, najbardziej popularną stawkę dla usług – 8,5% i osiąga 130 tys. zł przychodu rocznie (po 65 tys. zł na każde półrocze), to przy zmianie w połowie roku zyska ok. 900 zł (bez kosztów).

Okazja na zakupy sprzętów do firmy

Poziom osiągniętych korzyści będzie więc uzależniony głównie od stawki ryczałtu, wartości przychodów osiąganych w drugim półroczu i kosztów, które obniżają podstawę opodatkowania. Co więcej, wybór skali w połowie roku może być dla podatnika jeszcze korzystniejszy, jeśli będzie ponosił koszty. Obecni ryczałtowcy mogą się zastanowić czy w drugim półroczu nie doposażyć firmy np. w nowy komputer czy inne składniki majątkowe. Skala da im możliwość zaliczenia tego w koszty, czego nie mogą zrobić na ryczałcie. Półroczne „okienko” jest do takich celów świetną okazją.

Z jakich ulg nie można skorzystać po zmianie formy opodatkowania?

Po przejściu na skalę podatkową od połowy roku nie będzie można rozliczyć się za 2022 rok wspólnie z małżonkiem. Podatnik nie będzie mógł też skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko. Będzie natomiast przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli obniżenia podatku w wysokości 1112 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000 zł na trzecie i 2700 na czwarte i każde kolejne.

Co z ZUS i składką zdrowotną?

Składka zdrowotna należna za lipiec, a więc płatna w sierpniu, będzie wynosiła wartość minimalną – 270,90 zł dla wszystkich, którzy zmienią formę opodatkowania od połowy roku. Dzieje się tak dlatego, że aby obliczyć składkę zdrowotną na skali podatkowej, należałoby użyć dochodu z czerwca. Podatnik był jednak wtedy jeszcze na ryczałcie, dlatego w tej sytuacji nie można użyć dochodu. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla podatników. Dopiero składka zdrowotna za sierpień, płatna we wrześniu, będzie wyliczana klasycznie jako 9% dochodu z lipca.

Co ważne, podatnik powinien poinformować ZUS o zmianie formy opodatkowania dopiero w maju 2023 roku, składając druk ZUS DRA za kwiecień 2023. Wówczas będzie musiał oznaczyć specjalne pole informując, że zmienił w ubiegłym roku formę opodatkowania i przeszedł na skalę podatkową.

Zwrot nadpłaty składki za 2022 rok tylko w maju 2023!

Warto zapamiętać datę: maj 2023 roku także dlatego, że wtedy będzie można dopłacić ewentualną niedopłatę składki zdrowotnej do 22 maja lub zawnioskować o zwrot nadpłaty składki. Co bardzo ważne, o zwrot można będzie ubiegać się tylko w maju. Jeśli podatnik przegapi ten termin, to zwrotu nie otrzyma.

Dwa PIT-y za 2022 rok

Jeśli podatnik zmieni formę opodatkowania za 2022 rok, będzie musiał w 2023 roku złożyć dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtu i PIT-36 dla skali podatkowej. Od przyszłego roku terminy składania PIT-ów będą uproszczone i wszyscy będą mieli taki obowiązek do 30 kwietnia.

Trzeba również pamiętać, że zmiana formy opodatkowania w CEIDG do 22 sierpnia br. jest wiążąca na kolejne lata. Będzie nadal obowiązywać podatnika, nawet gdy nie zmieni jej w 2023 roku. Jeśli więc ktoś będzie chciał wrócić na ryczałt powinien pamiętać, żeby na początku roku ponownie zmienić wpis w CEIDG.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt