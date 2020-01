4 elementy, które powinny znaleźć się w umowie chwilówki

Stale rosnąca popularność chwilówek sprawia, że coraz większa liczba osób decyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania, kiedy na ich drodze pojawia się jakikolwiek nieprzewidziany wydatek. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu szybkie pożyczki nie wymagają wielu formalności ani nawet wychodzenia z domu, za to pozwalają na otrzymanie wymaganej kwoty często już nawet tego samego dnia.

Warto jednak pamiętać, że oferty pozabankowe zasadniczo różnią się od tych, z jakimi można się spotkać w banku, a ponieważ obowiązujące przepisy nie regulują ich tak dokładnie, jak kredytów, na rynku znaleźć można ogromną liczbę różnorodnych możliwości. Dzięki temu każdy znajdzie coś odpowiadającego swoim potrzebom, warto jednak nie skupiać się tylko na dostępnych kwotach oraz warunkach, jakie trzeba spełnić, równie istotną kwestią jest sama umowa pożyczki. Podpisanie takiego dokumentu powinno nastąpić dopiero po dokładnym zapoznaniu się z zawartymi w nim zapisami, dlatego dobrze jeśli już na samym początku posiada się wiedzę o tym, co powinien zawierać.

Podstawowe informacje

Pierwszą rzeczą, która powinna być jasno określona w każdej umowie, jest wyraźne zaznaczenie stron, które zawierają taką umowę wraz z podaniem wszystkich niezbędnych informacji. W umowie pożyczki musi znaleźć się informacja o tym, kto jest pożyczkobiorcą oraz o tym, kto udziela takiego zobowiązania. Bardzo istotne jest również dokładne sprawdzenie, czy wszelkie informacje na pewno są zgodne z prawdą. W celu przyspieszenia całego procesu warto z wyprzedzeniem przygotować dowód osobisty, który pozwoli na szybkie podanie niezbędnych danych.

Kwota oraz koszt pożyczki

Kolejnym elementem, który musi znaleźć się w umowie, jest dokładna kwota pożyczki. Ponieważ to właśnie umowa jest dokumentem, na podstawie którego regulowana będzie pożyczka, warto upewnić się, czy zawiera warunki spłaty oraz, czy są one takie same jak te, które były nam wcześniej oferowane. Powinny znaleźć się w niej zapisy dotyczące całkowitego kosztu naszej chwilówki, to znaczy całej kwoty, jaką będziemy musieli zwrócić wraz z upływem terminu spłaty, razem z oprocentowaniem i opłatami. Nie zawsze rzeczywiste warunki będą takie same jak te, które oferowane były w materiałach reklamowych, dlatego dla własnego bezpieczeństwa najlepiej dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Termin i warunki spłaty

Termin spłaty również jest bardzo istotny i powinien zostać określony we właściwym miejscu umowy pożyczki. Jednak istotna jest nie tylko sama data, w której dane zobowiązanie musi zostać spłacone, ale również to czy dostępna jest możliwość przesunięcia tego terminu. Dobra umowa powinna jasno opisywać, w jaki sposób powinien postępować klient chcący spłacić swoją pożyczkę przed terminem, co z reguły pozwala na zmniejszenie kosztów, jak i klient, któremu zależy na przedłużeniu czasu spłaty. Dodatkowo w umowie powinny być określone konsekwencje, z jakimi trzeba się liczyć w przypadku nieterminowego uregulowania swojego zobowiązania, z dokładnym zaznaczeniem tego, jakie kroki oraz kiedy zostaną podjęte.

Zerwanie umowy

Zarówno pożyczkobiorca, jak i pożyczkodawca mają możliwość odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach. W umowie pożyczki powinny znaleźć się zapisy regulujące tę kwestię wraz z drogą postępowania w przypadku chęci zerwania umowy lub złożenia reklamacji. Istotne są nie tylko informacje o tym, w jakiej formie należy zgłosić taką decyzję, ale również o terminie oraz sposobie, w jaki zostanie udzielona odpowiedź na nasz wniosek.

Wybierając najlepszą dla siebie ofertę, warto korzystać z porównywarek pożyczek jak LoanScouter, tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na dokonanie wyboru. Warto również sprawdzić na stronie wybranego pożyczkodawcy, czy udostępniona jest ramowa umowa pożyczki, pozwala to na zapoznanie się z dokładnymi warunkami udzielanych zobowiązań jeszcze przed złożeniem wniosku o pożyczkę.