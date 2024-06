4 na 10 pracodawców IT chce zatrudniać, o zwolnieniach myśli połowa mniej firm

Jak pokazują dane rynkowe, organizacje obszaru IT dóbr & usług konsumenckich kładą nacisk na rozwój zespołów. Od lipca do końca września 42% firm tego sektora chce zatrudniać nowych pracowników, a zmniejszenie liczby etatów przewiduje 20% organizacji. W III kwartale tego roku 35% pracodawców nie przewiduje zmian w zespołach. To dane raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na najbliższe miesiące.

Zaprezentowana przez ManpowerGroup analiza wskazuje, że w trzecim kwartale 2024 plany rekrutacyjne pracodawców obszaru IT są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +22%. To jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich 8 analizowanych branż. Wskaźnik ten wzrósł o 16 punktów procentowych względem II kwartału 2024, ale jest mniejszy o 4 punkty procentowe analizując dane rok do roku.

– Branża IT rzeczywiście rysuje nam zdecydowanie bardziej optymistyczny krajobraz w III kwartale tego roku. Zauważamy więcej projektów rekrutacyjnych niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jednak analizując dane z całego roku oraz bazując na rozmowach z organizacjami, widzimy, iż sytuacja cały czas jest dynamiczna i zmienna. Na pewno warto zachować czujność i obserwować rynek – mówi Anna Nowakowska, kierownik zespołu rekrutacji stałej w Experis i dodaje, że firmom zdecydowanie łatwiej jest znaleźć dziś specjalistę IT niż dwa lata temu, ogłoszenia pracy w branży wreszcie zaczęły pracować, przynosić efekty. – Trudno jest natomiast znaleźć kandydatów z konkretnymi umiejętnościami technicznymi, szczególnie w gronie tych doświadczonych i samodzielnych ekspertów. Pomimo, że pracownicy są coraz bardziej otwarci na zmiany i szukają dla siebie nowych możliwości, to cały czas mamy do czynienia z niedoborem talentów, pasywnym rynkiem kandydata IT – dodaje ekspertka.

Jakich pracowników poszukują teraz firmy IT?

Zdaniem ekspertki rynku pracy nowych technologii, organizacje potrzebują teraz mocno wykwalifikowanych pracowników. – Obserwujemy zmniejszone zapotrzebowanie na młodych specjalistów IT oraz wysokie wymagania techniczne wobec kandydatów. Firmy poszukują osób z ugruntowanym doświadczeniem, najlepiej z minimum 6-8 letnim, którzy są samodzielni, posiadają umiejętności rozwiązywania problemów, pracy w zespole oraz komunikacji. Pracodawcy cenią sobie doświadczenie zdobyte przy różnych projektach, z wykorzystaniem różnorodnych technologii. Warto zauważyć, że organizacje także wkładają wiele pracy i wysiłku w to, by rozwinąć w zespołach umiejętności miękkie. Kluczowym aspektem, na który coraz więcej organizacji zwraca uwagę, jest różnorodność oraz równość płci. I to nie tylko generalnie w firmach, ale także w działach IT, które często postrzegane są jako te zdominowane przez mężczyzn. Nasze ostatnie wewnętrzne analizy pokazują, że w ramach rekrutacji stałej, od początku tego roku 38% zrekrutowanych przez nas kandydatów stanowiły kobiety, doświadczone ekspertki IT – podkreśla Anna Nowakowska.

Według danych Job Market Insights od stycznia do końca maja tego roku najczęściej poszukiwani byli specjaliści na stanowisko DevOps Engineera, Java developera, Data Engineera. Zdaniem ekspertki Experis, to stanowiska, na których wciąż będą poszukiwani kandydaci. – DevOps Engineer i Data Engineer pozostają bardzo poszukiwanymi specjalistami, choć znalezienie odpowiednich talentów na te stanowiska wciąż stanowi wyzwanie. Analiza i przetwarzanie dużych ilości danych są dziś kluczowe w każdej branży, wspierając firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji. Java Developerzy coraz częściej muszą posiadać umiejętności tworzenia oprogramowania także od strony front-endowej. Obserwujemy rosnące zainteresowanie kandydatami z obszaru Fullstack, co nie zmienia faktu, że zapotrzebowanie na Java Developerów nadal jest wysokie. Organizacje mają też coraz większy apetyt na ekspertów z dziedziny Gen AI, ML i NLP. Choć mniej popularne, rośnie również zainteresowanie Golang Developerami – mówi Anna Nowakowska.

Branża IT w regionie EMEA

Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Dane pokazują, że pracodawcy obszaru nowych technologii zadeklarowali na III kwartał tego roku prognozę netto zatrudnienia na poziomie +25%. Od lipca do końca września wzmożone działania rekrutacyjne planuje 46% organizacji, 21% liczy się z koniecznością redukcji etatów, a jedynie 1% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 32% pracodawców branży IT w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.