400 miliardów dolarów przychodów z chmury publicznej. IDC prognozuje duży wzrost wartości usług PaaS i IaaS

Analitycy IDC opublikowali raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść w 2025 r. aż 400 miliardów dolarów.

Na tę wartość wpłynie przede wszystkim rosnący popyt na środowiska uruchamiane na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji oraz zarządzania i analizy danych ustrukturyzowanych. Te segmenty będą miały globalnie największe udziały w wydatkach na chmurę publiczną. Co ciekawe, największy procentowo wzrost sprzedaży na poziomie aż 41,9% i 41,2% rdr spodziewany jest w obszarach: analizy i zarządzania danymi nieustrukturyzowanymi oraz streamingu.

Analitycy IDC podkreślają, że nawet te najwolniej rosnące usługi w obszarze IaaS i SaaS będą i tak rosły w dwucyfrowym tempie. To napędza wzrosty w innych obszarach rynku IT, np. telekomunikacji czy doradztwa.

Zdaniem IDC, do 2022 roku połowa produktów lub usług firm będzie oferowana w postaci cyfrowej. To bardzo często niesie ze sobą konieczność wdrożenia nowych scenariuszy zarządzania infrastrukturą IT, czysto cloudowych lub w modelu hybrydowym łączącym np. kolokację z chmurą wykorzystywaną w momencie nagłego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową. – Do tego potrzeba wiedzy, ale i narzędzi. To jeden z powodów, dla których w tym roku nawiązaliśmy partnerstwo z firmą Megaport, globalnym dostawcą usług Network as a Service. Klienci mogą budować złożone scenariusze infrastrukturalne wraz z dostępem do 360 chmur i rozwiązań SaaS oraz ponad 700 data center na całym świecie bez konieczności zawierania dziesiątek umów z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi przy zachowaniu minimalnych opóźnień. To bardzo upraszcza wdrażanie hybrydowych modeli łączących chmurę z rozwiązaniami kolokacyjnymi — komentuje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

To o tyle istotne, że wraz z rosnącymi wydatkami na chmurę publiczną firmy coraz częściej korzystają z środowisk multicloud. Z badań IDC przeprowadzonych na zlecenie Crayon wynika, że do 2022 r. firmy chcą wykorzystać środowiska chmurowe do modernizacji ponad połowy posiadanych aplikacji.

– Na najbardziej rozwiniętym pod względem adopcji chmury rynku skandynawskim obserwujemy dzisiaj tendencję do korzystania z usług coraz większej liczby dostawców cloud computing. Już 68% firm korzysta tam z 2 do 5 platform chmurowych. Te trendy widać też w Polsce, choć jeszcze nie na taką skalę, Obserwujemy jednak coraz większy poziom złożoności środowisk IT i związany z tym głód kompetencyjny – zwraca uwagę Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy doradczej Crayon.

Analitycy IDC zwracają uwagę, że chmura publiczna staje się bardzo ważnym elementem strategii IT w erze post COVID-19. Firmy modyfikują budżety i ich priorytetem staje się zapewnienie odporności biznesowej oraz lepsze zarządzanie ryzykiem w nieprzewidywalnych czasach. Dlatego spodziewają się, że wraz ze wzrostem ilości danych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, obliczenia będą przenoszone do chmury publicznej. Organizacje będą dążyć do optymalizacji zarządzania rosnącą ilością danych i rosnącym budżetem IT. W wielu przypadkach infrastruktura chmurowa może zaspokoić tę potrzebę – sygnalizują.

Według danych IDC, przychody z usług w chmurze publicznej wyniosły w zeszłym roku 312 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 24,1% w porównaniu do 2019 r. Usługi IaaS odpowiadały za 21,5 procent udziałów w chmurowym rynku (67 mld dolarów), a PaaS za 15,2 procent (47,6 mld dolarów).