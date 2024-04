Wyniki finansowe Grupy Kuehne+Nagel za pierwszy kwartał 2024 r.

Pierwszy kwartał 2024 roku: spadek zysków i intensyfikacja kosztów.

Grupa

Kuehne+Nagel

CHF mln Q1 2024 Q1 2023 Δ Obrót netto 5,508 6,748 -18% Zysk brutto 2,076 2,394 -13% Wynik operacyjny (EBITDA) 576 803 -28% EBIT 376 612 -39% Zysk za okres 278 462 -40%

Początek roku obrotowego 2024 charakteryzował się nieznaczną poprawą popytu na usługi transportowe w logistyce morskiej i lotniczej. Obroty netto Grupy Kuehne+Nagel w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 5,5 mld CHF, przy EBIT w wysokości 376 mln CHF i zysku przed opodatkowaniem w wysokości 278 mln CHF. Wyniki były ogólnie niższe i wpłynęły na nie ujemne efekty kursowe w wysokości 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Współczynnik konwersji, który opisuje stosunek EBIT do zysku brutto wyniósł 18% w pierwszym kwartale 2024 r., znacznie powyżej wartości sprzed Covid-19 wynoszącej 12% w pierwszym kwartale 2019 r. Generalnie, wskaźniki te są powyżej odpowiednich poziomów sprzed pandemii.

Stefan Paul, Dyrektor Zarządzający Kuehne+Nagel International AG:

„W pełnym wyzwań otoczeniu, Kuehne+Nagel rozpoczęło rok biznesowy 2024 z solidnymi, ale niższymi wynikami rok do roku. Nasza koncentracja na wydajności i usprawnionych strukturach pozwoliła nam obniżyć koszty dywizji morskiej o 12% i 14% w logistyce lotniczej. Rezygnując ze struktury regionalnej, stworzyliśmy podstawę do dalszego wzrostu i umożliwiliśmy bardziej bezpośredni dostęp do naszych klientów na całym świecie. Ponadto wzmocniliśmy naszą ofertę dla klientów z Azji Południowo-Wschodniej poprzez strategiczne przejęcie City Zone Express, dostawcy usług logistyki drogowej z siedzibą w Penang w Malezji”.

Logistyka morska

CHF mln Q1 2024 Q1 2023 Δ Obrót netto 1,926 2,667 -28% Zysk brutto 503 686 -27% EBIT 197 344 -43%

Obroty netto działu logistyki morskiej w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 1,9 mld CHF, a zysk operacyjny (EBIT) 197 mln CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 39%. Do końca marca 2024 r. wolumen frachtu morskiego osiągnął 1,0 mln TEU. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku ta dywizja odnotowała wzrost wolumenu o 1,5% rok do roku.

Ponadto platforma seaexplorer została rozszerzona o harmonogramy dla przesyłek drobnicowych (LCL). Z uwagi na kryzys na Morzu Czerwonym klienci z powodzeniem optymalizowali planowanie transportu, korzystając z informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym przez platformę seaexplorer.

Logistyka lotnicza

CHF mln Q1 2024 Q1 2023 Δ Obrót netto 1,583 1,862 -15% Zysk brutto 392 488 -20% EBIT 94 154 -39%

Obroty netto dywizji lotniczej w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 1,6 mld CHF, przy EBIT w wysokości 94 mln CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 24%. Wolumen frachtu lotniczego osiągnął 491 000 ton do końca marca 2024 r., czyli o 3,4% więcej niż w roku poprzednim.

Na lotnisku JFK w Nowym Jorku, w punkcie logistyki lotniczej Kuehne+Nagel, dołączona została nowa strefa z kontrolowaną temperaturą, obejmując łącznie 7 200 mkw. powierzchni magazynowej. Lokalizacja ta odgrywa kluczową rolę w dalszym rozwoju logistyki dla opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.

Logistyka drogowa

CHF mln Q1 2024 Q1 2023 Δ Obrót netto 860 956 -10% Zysk brutto 325 349 -7% EBIT 30 52 -42%

Obroty netto drogowej jednostki biznesowej w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 860 mln CHF, przy EBIT w wysokości 30 mln CHF. W tym okresie zrealizowano około 5,6 miliona zamówień.

W marcu 2024 r. Kuehne+Nagel ogłosiło przejęcie południowo-wschodnioazjatyckiego dostawcy usług logistyki drogowej City Zone Express. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i znacznie rozszerzy ofertę Kuehne+Nagel w zakresie transportu transgranicznego w Azji.

Logistyka kontraktowa

CHF mln Q1 2024 Q1 2023 Δ Obrót netto 1,139 1,263 -10% Zysk brutto 856 871 -2% EBIT 55 62 -11%

Obroty netto działu logistyki kontraktowej w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 1,1 mld CHF, przy zysku EBIT w wysokości 55 mln CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 6%.

Kuehne+Nagel uruchomiło nowy obiekt logistyki kontraktowej w Stanach Zjednoczonych w Piscataway, New Jersey. Centrum dystrybucyjne o powierzchni około 10 000 mkw. obsługuje branżę modową i luksusową i jest wyposażone w najnowocześniejszą automatykę i robotykę.