Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych urosły w sierpniu o ponad 400 mln zł do poziomu 8,51 mld zł. Tym samym kontynuowały rozpoczętą w maju passę wzrostów, a ich aktywa zwiększyły się w tym czasie o prawie miliard złotych.

Na ten stan rzeczy wpływ miały zarówno świetne wyniki inwestycyjne tej grupy aktywów, jaki i wpłaty netto inwestorów. W przypadku pierwszego z czynników średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych za ostatnie 12 miesięcy to 9,50%! A w samym tylko sierpniu zarobiły one średnio 0,80% i był to najlepszy wynik spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych.

Inwestorzy natomiast w sierpniu wpłacili do funduszy obligacji korporacyjnych 341 mln zł netto, najwięcej od ponad 2 lat. A tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy wpłaty netto wyniosły aż 732 mln zł, co oczywiście jest miłą odmianą, po miesiącach regularnych wypłat. Warto wspomnieć, że jeszcze nie tak dawno temu w tego typu funduszach ulokowane było grubo ponad 15 mld zł, a w czerwcu 2022 r. było to ponad 10 mld zł.

Stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych rosły i były bardzo atrakcyjne już parę kwartałów temu, a sprzyjały temu oczywiście wysokie stopy procentowe oraz brak materializacji większego ryzyka kredytowego. Pieniądze inwestorów zaczęły podążać za tymi wynikami dopiero od maja tego roku. Ostatecznie lepiej późno niż wcale.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA). Michael / Ström Dom Maklerski.