Amazon z nowymi rekomendacjami. Facebook zmienia termin publikacji wyników

Analitycy firmy Wedbush podnieśli poziom ceny docelowej dla spółki Jeffa Bezosa do 3500 USD z 3050 USD, pozostawiając rekomendację lepiej niż rynek. Nowy poziom ceny docelowej może oznaczać wzrost o 16 proc. od ostatniej ceny zamknięcia. Średni poziom docelowy na Wall Street to 3072,33 USD. Najwyższy poziom (Street-High) wynosi 3800 USD. Najbliższe wyniki Amazona zostaną opublikowane 30 lipca.

Również analitycy Telsey Advisory Group podnieśli poziom ceny docelowej dla AMZN z 2800 do 3600 USD. Firma spodziewa się, że spółka będzie kontynuować zwiększanie swojego udziału w rynku e-commerce. Akcje Amazon drożeją o 1,2 proc. w handlu przed sesją. Pandemia przyspieszyła przejście na internetowy handel detaliczny, co w połączeniu z rządowymi pakietami symulacyjnymi i tymczasowymi zamknięciami sklepów stacjonarnych wraz z trwającą konsolidacją handlu detalicznego powinno prowadzić do dobrych wyników. Spółka może również odnotować silny wzrost i dobrą rentowność z działalności w zakresie cloud-computingu. Amazon ogłosił również utworzenie 1000 miejsc pracy w Irlandii, tworząc nowy kampus w Dublinie. W ciągu 2 lat Amazon ma w Irlandii zatrudniać 5000 osób. Będą to wysoko wykwalifikowani pracownicy – podała Amerykańska Izba Handlowa w Irlandii.

Facebook oznajmił z kolei, że zmienił datę publikacji wyników finansowych spółki za drugi kwartał 2020 r. Zmiana wynika z konfliktu w kalendarzu wydarzeń spółki i wystąpień Marca Zuckerberga. Facebook opublikuje swoje wyniki finansowe po zamknięciu rynku w czwartek 30 lipca i przeprowadzi konferencję o godzinie 18:00 ET tego dnia. Założyciel i CEO Facebooka ma złożyć zeznania przed Komisją Sądowniczą Izby Reprezentantów w dniu 29 lipca.

Analityk firmy Raymond James podniósł rekomendację dla spółki American Airlines Group Inc. z zachowania gorzej niż rynek do zachowania tak jak rynek. 23 lipca American Airlines podała wyniki oraz dane o sprzedaży, które przewyższyły kwartalne szacunki analityków na Wall Street.

