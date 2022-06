Amerykańscy i izraelscy urzędnicy ofiarami irańskich hakerów

Irańscy cyberprzestępcy przeprowadzili kampanię spear-phishingową wymierzoną w izraelskich i amerykańskich urzędników

Irańscy cyberprzestępcy przeprowadzili kampanię spear-phishingową wymierzoną w izraelskich i amerykańskich urzędników oraz kadrę kierowniczą. Hakerzy byli w stanie przechwycić korespondencję e-mail, a następnie wykorzystali ją do namierzenia urzędników wysokiego szczebla w celu kradzieży danych osobowych – informują badający sprawę analitycy bezpieczeństwa z Check Point Research.

Stosunki między Izraelem a Iranem z pewnością będą w najbliższym czasie jeszcze bardziej napięte. Powodem są kolejne ataki cybernetyczne prowadzone przez stronę irańską, a których ofiarami mogli być urzędnicy, wojskowi oraz menedżerowie z Izraela i USA. Check Point Research (CPR) ujawnił niedawno operację spear-phishingową, w ramach której hakerzy przejęli istniejące konta kadry kierowniczej oraz stworzyli kolejne – fałszywe, aby zachęcić swoje cele do wymiany e-maili, a następnie przejęcia ich danych logowania, skanów dokumentów i innych danych wrażliwych!

Wśród celów irańskich hakerów byli m.in.:

Tzipi Livni – była minister spraw zagranicznych i wicepremier Izraela

Były generał dywizji, który służył na bardzo wrażliwym stanowisku w IDF

Przewodniczący jednego z wiodących izraelskich think-tanków zajmujących się bezpieczeństwem

Były ambasador USA w Izraelu

Były przewodniczący znanego centrum badawczego Bliskiego Wschodu

Starszy dyrektor w izraelskim przemyśle obronnym

Zdaniem ekspertów Check Point Research celem operacji była kradzież danych osobowych, skanów paszportów oraz dostęp do kont e-mail. Początek operacji sięgał grudnia 2021 r., choć nie można wykluczyć, że całość planowana była jeszcze wcześniej.

Metodologia ataku polegała na uzyskaniu dostępu do rzeczywistych kont e-mailowych, a następnie przejęciu wiadomości i korespondencji z urzędnikami. Hakerzy następnie tworzyli podobne konta i mail oraz kontynuowali rozmowy z niczego nieświadomymi ofiarami. W kolejnych wiadomościach udostępniali łącza do dokumentów i formularzy (np. w formie zaproszenia na konferencję lub badania) z miejscem na wgranie skanów dokumentów.

Hakerzy podszyli się pod wysokiej rangi generała

Tzipi Livni, była minister spraw zagranicznych Izraela, otrzymała e-maila, w którym ktoś podszywał się pod dobrze znanego byłego generała dywizji IDF. Wiadomość zawierała łącze do pliku, o którego otwarcie i przeczytanie poprosił ją atakujący (sama wiadomość pochodziła z adresu, z którym już w przeszłości korespondowała). Ponieważ zwlekała, „fałszywy generał” kilkakrotnie zachęcał ją do otwarcia pliku przy użyciu jej hasła do poczty e-mail. Wzbudziło to jej podejrzenia, więc przy najbliższej okazji skontaktowała się osobiście ze wspomnianym generałem, pytając go o wiadomość. Ten zaprzeczył, by wysyłał jakiekolwiek e-maile z prośbą o logowanie. W ten sposób ujawniono pierwszą próbę wyłudzenia i przekazano sprawę służbom, które wspierał w analizach CPR