Amerykański rynek pracy powoli odbudowuje się

W zeszły piątek, tak jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, na rynek trafiły dane z amerykańskiego rynku pracy. Co prawda, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 559 tys., czyli poniżej prognozy 660 tys., natomiast rynki akcji odebrały to pozytywnie. Wynika to z faktu, że rynki najbardziej obawiają się obecnie zacieśniania polityki monetarnej, czyli podwyżek stóp procentowych, a także zmniejszenia dodruku. Wolniejszy powrót gospodarek do sytuacji sprzed pandemii powoduje wolnienie zacieśnianie polityki monetarnej, co jest dobre dla notowań akcji i surowców.

Polski rynek akcji kontynuuje dobrą passe. W ostatnim tygodniu WIG zyskał 1,03%, WIG20 0,82%, mWIG40 0,66%, a sWIG80 1,48%. Od początku roku WIG jest już na plusie 17,28%, co na tle rynków zagranicznych jest bardzo dobrym wynikiem, ponieważ S&P 500 zyskał 12,61%, Nasdaq 100 6,85%, a niemiecki DAX 14,39%.

W tym tygodniu będzie miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, a także posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Rynek nie oczekuje zmian poziomu stóp procentowych, natomiast kluczowe będą komentarze bankierów.

