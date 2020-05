Anna Świderska dołącza do zarządu Warty

Rada Nadzorcza TUiR “WARTA” S.A oraz TUnŻ “WARTA” S.A. powołała do zarządu spółek Annę Świderską. Obejmie ona nową funkcję 1 lipca 2020 r. i zastąpi na tym stanowisku Witolda Walkowiaka.

– To była niezwykła przyjemność pracować z Witoldem Walkowiakiem, doświadczonym specjalistą w dziedzinie finansów ubezpieczeniowych. Serdecznie dziękuję mu za te lata wspólnej pracy, które poświeciliśmy m.in. na skuteczne przekształcanie Warty w silną, nowoczesną i wiodącą grupę ubezpieczeniową w Polsce. Zasługi Witolda w osiągnieciu tego rezultatu są nie do przeceniania. Jestem także pełen uznania dla jego osiągnięć na polu wzmacniania rynku ubezpieczeń w Polsce – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A. i dodaje: Gratuluję jednocześnie Annie Świderskiej. To bardzo dobra informacja, że do zarządu Warty dołącza osoba o tak bogatym doświadczeniu

i wiedzy, dokładnie znająca naszą organizację. Jej dotychczasowe osiągnięcia, jak również skuteczność w zarządzaniu jednym z kluczowych zespołów, potwierdziły, że idealnie pasuje do roli Wiceprezesa Zarządu Warty. Jestem pewny, że jej zaangażowanie pomoże nam

w dalszym umacnianiu pozycji Warty na rynku – dodaje Jarosław Parkot.

Anna Świderska została powołana przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i obejmie je z dniem 1 lipca 2020 r. W zarządzie będzie odpowiedzialna za Pion Finansów, w tym m.in. za sprawozdawczość, kontroling, podatki, zarządzanie ryzykiem, księgowość i administrację.

Anna Świderska posiada niemal 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek. Swoją karierę zaczynała w firmie Arthur Andersen, gdzie m.in. zajmowała się audytem spółek z branży ubezpieczeniowej. Od 18 lat związana jest z polskimi spółkami z grupy Talanx. Pełniła w nich m.in. funkcję Dyrektor Zarządzającej, CFO, Doradczyni Zarządu i Głównej Księgowej. Wraz z połączeniem HDI i Warty objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej odpowiedzialnej za Departament Rachunkowości Finansowej. Pracując w HDI i Warcie zrealizowała liczne, strategiczne projekty, głównie w obszarze finansów oraz M&A.