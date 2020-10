Aplikacja do pozyskiwania opinii. Futurystyczna wizja czy realna możliwość dla przedsiębiorcy?

Budowanie pozytywnego wizerunku marki wymaga dostarczania klientom produktów i usług, jakich oczekują. Należy przy tym zachować wysoką jakość obsługi. Nawet najlepsi specjaliści w swojej branży nie osiągną jednak finansowego sukcesu, jeśli nie zadbają jednocześnie o renomę przedsiębiorstwa. A to wymaga posiadania dobrej opinii w Internecie.

Ponad 90% konsumentów przed dokonaniem zakupu sprawdza recenzje wystawione przez poprzednich klientów danej firmy. Dlaczego? Chcą uniknąć rozczarowania. Niejednokrotnie wolą zapłacić nieco więcej za pewność, że ich zamówienie zostanie zrealizowane bez problemu. Oznacza to, że Twoje dochody zależą od oceny, jaką uzyskujesz w popularnych serwisach opiniotwórczych. Ogromny wpływ na Twoje finanse ma również treść recenzji oraz sposób, w jaki na nie reagujesz.

Jak działa aplikacja do pozyskiwania opinii Rating Captain?

Czekanie, aż klient wystawi pozytywną opinię, nie ma najmniejszego sensu. Badania wykazują, że niezadowolony klient jest dużo bardziej zmotywowany do wystawienia opinii negatywnej. Jeśli zależy Ci na dobrych recenzjach, musisz wiedzieć, jak je zdobyć. Do tej pory wymagało to szeroko zakrojonych działań całego działu promocji.

Aplikacja, która niedawno pojawiła się na rynku, może usystematyzować ten proces. Pozyskanie dużej ilości pozytywnych opinii będzie z nią przypominać listę konkretnych zadań do wypełnienia. Działanie programu opiera się na analizie dużej ilości różnorodnych danych z ogromną prędkością. A wszystko to dzięki sztucznej inteligencji.

Aplikacja pomaga zbierać opinie w Google za pomocą ankiet.

Aplikacja do pozyskiwania opinii Rating Captain potrafi przeszukać sieć pod kątem wszelkich wzmianek o danej marce. Odróżnia recenzje pozytywne od negatywnych poprzez analizę sentymentu. Dzięki temu w panelu użytkownika możesz zobaczyć, kto o Tobie mówi, gdzie to robi i jak wpływa to na Twoją renomę.

To jeszcze nie wszystko. Program sam określa mocne i słabe strony danego przedsiębiorstwa. Generuje też przykładowe treści opinii, które można podpowiedzieć swoim klientom w wysyłanym do nich formularzu ankietowym. Co więcej, generowane teksty są poprawne pod kątem SEO. Jeśli więc kupujący zdecydują się je zamieścić, wpłynie to pozytywnie na widoczność firmy w wynikach wyszukiwania.

Rating Captain analizuje treść negatywnych opinii i podpowiada rozwiązania.

W przypadku pozytywnych recenzji wystarczy zadbać o ich ilość i treść. Jednak to z negatywnych opinii można dowiedzieć się najwięcej o tym, co warto zmienić w funkcjonowaniu firmy. Mobilna aplikacja do pozyskiwania opinii potrafi zidentyfikować, na co skarżą się Twoi klienci. Podpowie, jakie produkty trzeba ulepszyć lub wycofać ze swojej oferty. Określi stopień niezadowolenia klientów w ważnych obszarach działalności marki. Wskaże, które z nich wymagają pilnej poprawy.

Dostarczy również przydatnych wskazówek odnośnie kontaktu z niezadowolonym klientem. Dzięki analizie natężenia emocjonalnego wypowiedzi może nawet w dużym stopniu zautomatyzować ten proces. W efekcie będziesz w stanie lepiej dopasować się do oczekiwań konsumentów, usprawnić komunikację. Tym samym przekonasz do siebie wiele osób, które do tej pory nie do końca chciały Cię polecać. Jeśli dodać do tego skuteczne pozyskiwanie recenzji od zadowolonych nabywców i poprawę pozycjonowania, można dojść wyłącznie do jednego wniosku.

Mamy do czynienia z prawdziwym kombajnem, ułatwiającym budowę renomy marki na niespotykaną dotąd skalę. Rating Captain powinien zainteresować się każdy współczesny przedsiębiorca. Więcej informacji o rewolucyjnej aplikacji znajdziesz na stronie producenta. Zorientuj się w możliwościach, jakie zapewnia i szybko wykorzystaj je w praktyce, by nie zostać w tyle za swoją konkurencją.