Ariane 6 gotowa do startu, kamery Scanway zarejestrują kluczowe fazy lotu największej europejskiej rakiety

Inauguracyjny lot największej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 odbędzie się jutro około godz. 20:00 polskiego czasu z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Podczas swojego pierwszego lotu rakieta wyniesie na orbitę łącznie 18 ładunków agencji kosmicznych, firm, instytutów badawczych oraz uniwersytetów, w tym satelitę YPSat (ang. Young Professionals Satellite) z zamontowanymi kamerami Scanway. Dwukamerowy zestaw optyczny dostarczony przez Spółkę pozwoli na monitorowanie dwóch kluczowych faz lotu: procesu rozkładania głównej owiewki rakiety podczas startu, a także rejestrację separacji poszczególnych ładunków użytecznych na niskiej orbicie Ziemi na wysokości ok. 600 km. Dane pozyskane i dostarczone przez Scanway posłużą Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA do szczegółowych analiz oraz optymalizacji kolejnych lotów Ariane 6. Prace nad rakietą rozpoczęły się w 2014 roku, a koszt jej stworzenia wyniósł ok. 4 mld EUR.

Rakieta Ariane 6 to bezpośredni następca użytkowanej w latach 1996-2023 rakiety Ariane 5, która wykonała łącznie 117 lotów, z czego 112 zakończyło się sukcesem. Ariane 6 jeszcze przed swoim inauguracyjnym startem ma zakontraktowanych 30 lotów.

– Inauguracyjny lot Ariane 6, największej europejskiej rakiety nośnej, to historyczny moment dla całego sektora kosmicznego i kluczowy sprawdzian dla Europy, która pilnie potrzebuje odzyskać niezależność w zakresie własnych środków wynoszenia, które utraciła wraz z odejściem w ubiegłym roku z aktywnej służby rakiety Ariane 5 wykorzystywanej przez 27 lat w ponad 100 lotach kosmicznych. Nowa rakieta pozwoli wynosić blisko 22 ton ładunków użytecznych na niską orbitę Ziemi, co jest wartością o ok. 70% wyższą od konkurencyjnej rakiety Falcon 9 z firmy SpaceX. Z drugiej strony, Ariane 6 nie będzie rakietą odzyskiwalną. Z ilością 30 zakontraktowanych startów, z pewnością jednak odegra znaczącą rolę w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego, a my jako Scanway, będziemy mieć w tym swój udział podczas jej pierwszego lotu. Nasze kamery zamontowane na satelicie YPSat uchwycą najważniejsze fazy lotu rakiety, w tym moment rozkładania głównej owiewki oraz przebieg separacji ładunków użytecznych na wysokości ok. 600 km. Dostarczone przez nas dane posłużą ESA do szczegółowych analiz, a dla nas są potwierdzeniem zasadności i potrzeby budowania tego rodzaju systemów wizyjnych, umożliwiających śledzenie kluczowych etapów misji kosmicznych czy wykonywanie autodiagnostyki satelitów już na orbicie. To nasilający się trend, który zidentyfikowaliśmy jeszcze kilka lat temu, a Ariane 6 dostarczy nam bardzo mocnej referencji – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Projekt rakiety Ariane 6 był realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA we współpracy z podmiotami z 13 krajów europejskich, a głównym wykonawcą odpowiadającym za budowę rakiety została firma kosmiczna ArianeGroup – spółka joint venture pomiędzy Airbus Defence and Space oraz Safran. Struktura rakiety pozwala wynieść na niską orbitę Ziemi od 10,3 ton do 21,6 ton, a na orbitę geostacjonarną od 4,5 ton do 11,5 ton, w zależności od użytej konfiguracji. Ariane 62 wykorzystuje dwa boostery, a Ariane 64 cztery boostery. Ich liczba determinuje wysokość rakiety, która mierzy od 56 metrów do 62 metrów.

Celem rakiety nośnej Ariane 6 jest uzyskanie niezależności Europy w zakresie wynoszenia ładunków na orbitę oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku komercyjnych lotów kosmicznych i zaoferowanie alternatywy dla popularnej rakiety Falcon 9 od amerykańskiej firmy SpaceX. Rakieta Ariane 6 może być wykorzystywana do wynoszenia na orbity okołoziemskie zróżnicowanych ładunków m.in. satelitów komunikacyjnych, misji naukowych oraz eksploracyjnych.

YPSat (ang. Young Professionals Satellite) to europejski projekt mający na celu uchwycić kluczowe fazy inauguracyjnego lotu rakiety Ariane 6. Scanway dostarczył w ramach niego dwukamerowy zestaw optyczny, który w pierwszej fazie lotu (ok. 3 min. i 39 sek. od startu) będzie monitorował proces separacji głównej owiewki rakiety, a w dalszej fazie lotu (ok. 66 min. od startu) będzie rejestrował przebieg separacji ładunków użytecznych zamieszczonych na rakiecie. System kamer Scanway składa się z 2 szerokokątnych kamer, elektroniki i interfejsów mechanicznych, zdolnych do dostarczania obrazu w dwóch trybach: wideo do 1080p i 30 fps lub 720p i 60 fps oraz foto z rozdzielczością 12,3 Mpix.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA zarządza europejskimi programami transportu kosmicznego, w tym programem Ariane 6. Rolą ESA w rozwoju Ariane 6 jest nadzorowanie zamówień, a także odpowiadanie za cały system startowy. ESA jest operatorem inauguracyjnego lotu Ariane 6.

ArianeGroup jest głównym wykonawcą w zakresie rozwoju i produkcji systemu rakiet nośnych Ariane 6. Nadzoruje cały łańcuch dostaw, w tym sprzęt i konstrukcje, produkcję silników, integrację różnych etapów oraz integrację rakiety nośnej w europejskim porcie kosmicznym w Gujanie Francuskiej.

Arianespace świadczy usługi wynoszenia dla wszystkich typów satelitów i na każdą z orbit okołoziemskich. Od drugiego lotu Ariane 6, Arianespace będzie obsługiwać w imieniu swoich klientów loty rakiety od momentu startu.