Asystent kupca – rozwój ścieżki kariery

Branża odzieżowa to dynamiczne środowisko, w którym zatrudnienie znajduje naprawdę wiele osób. Do bardzo istotnych stanowisk w tym segmencie gospodarki bez wątpienia należy asystent kupca i kupiec. Na czym polega praca osób na tych stanowiskach i jak wygląda ścieżka rozwoju w tym kierunku?

Jak zostać asystentem kupca mody w polskiej marce?

Praca na stanowisku asystenta kupca to zajęcie wymagające i odpowiedzialne – osoba, która pełni tę funkcję, bierze udział w procesie przygotowywania zamówień na zakupy wewnętrzne. Oznacza to, że ma duży wpływ na to, jakie produkty ostatecznie będą dostępne w sprzedaży. Osoba, która chce rozpocząć pracę w tym kierunku, musi mieć odpowiednie umiejętności i predyspozycje. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie modą.

Aby ubiegać się o pracę na stanowisku asystenta kupca, ważne jest, aby posiadać zdolności analityczne i strategiczne. Osoba na tym stanowisku powinna być wszechstronna oraz ciekawa świata, otwarta na nawiązywanie nowych kontaktów. Ważna jest także umiejętność działania pod presją czasu – wiele decyzji często musi być podejmowanych natychmiast i nie ma tutaj miejsca na chwilę zawahania się.

W polskich brandach modowych, które należą do grupy LPP, asystent kupca może liczyć na jasno rozpisaną ścieżkę rozwoju. Dzięki temu kariera w Sinsay lub w innej polskiej marce odzieżowej może być rozwijana stopniowo i od początkowego stanowiska, czyli asystenta kupca, po wykazaniu odpowiednich cech i zdobyciu doświadczenia, można liczyć na awansowanie na kolejne szczeble.

Jakich wyzwań możesz się spodziewać na tym stanowisku?

Do podstawowych zadań pracowników marek odzieżowych na stanowisku asystent kupca należy przede wszystkim wspieranie kupca, z którym bezpośrednio się współpracuje. Pomoc jest niezbędna w procesie planowania i realizowania zamówień poszczególnych produktów. Do zadań asystenta kupca i kupca należy również kontaktowanie się z działem marketingu, technologii odzieży oraz z projektantami w celu stworzenia optymalnej kolekcji odzieżowej, dopasowanej do aktualnych trendów i klienta docelowego.

Asystent kupca to osoba, która musi być kreatywna i umieć pracować zespołowo. Ostateczne decyzje są wynikiem wielu rozważań i dyskusji z innymi członkami zespołów, dlatego dobra komunikacja jest niezwykle istotna. Podczas rozwoju kariery na tym stanowisku warto wykazywać się analitycznym podejściem do codziennych zadań – konieczne jest przewidywanie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz odpowiednie przygotowanie się na ich ewentualne wystąpienie.