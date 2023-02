Automatyka przemysłowa – jak ją wykorzystać w Twoim zakładzie?

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prężnie rozwijającą się firmę produkcyjną bez automatyzacji przemysłowej. Procesy, które sprawiają, że linia produkcyjna jest bardziej wydajna, to duży krok do rozwoju przedsiębiorstwa, który powinien być przeprowadzony pod okiem profesjonalnej firmy zajmującej się tego typu wdrożeniami. Podpowiadamy, jak wykorzystać automatyzację procesów technologicznych do usprawnienia Twojej firmy oraz kto pomoże w przygotowaniu niezbędnych prac.

Co to jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to dziedzina, która wykorzystuje wiele technologii takich jak sterowanie cyfrowe, informatyka przemysłowa, mechanika i elektronika, aby zautomatyzować procesy produkcyjne. W skład działań związanych z automatyzacją przemysłu wchodzą systemy sterowania, które mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań wykonywanych zarówno przez ludzi, jak i maszyny, wspierając procesy związane z działaniem produkcji, magazynowaniem czy transportem.

Co daje zastosowanie przemysłowej automatyki w procesach produkcji?

Automatyka przemysłowa może być wykorzystywana do monitorowania i kontrolowania maszyn, urządzeń i systemów, aby zapewnić niezawodną oraz bezpieczną pracę. Dzięki nowoczesnym opracowaniom utrzymanie bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad związanych z BHP będzie o wiele łatwiejsze, rzadziej będzie dochodzić również do wypadków i awarii. W niektórych przypadkach automatyzacja procesów przemysłowych ma na celu wyręczyć człowieka w niebezpiecznych, trudnych lub powtarzalnych pracach, co nie tylko zwiększa jakość związaną z zatrudnieniem, ale także sprawia, że linia produkcyjna jest bardziej wydajna. Dla wielu firm ważnym aspektem, który wynika z wprowadzonych wdrożeń, jest możliwość zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem, a często nawet z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej. Firmy produkcyjne, które zdecydowały się na wdrożenie automatyzacji linii produkcyjnej, odnotowują realne oszczędności.

Ważną zaletą korzystania z automatyzacji procesów technologicznych jest zwiększenie kontroli nad wytwarzanym produktem, możliwość uzyskania większej powtarzalności oraz zmniejszenia odpadów czy braków, które powstają w procesie produkcji. Dzięki automatyzacji maszyn o wiele łatwiej jest sprostać wymaganiom, które nałożone są na producentów, co jest szczególnie ważne przy wytwórstwie produktów spożywczych na dużą skalę.

Jak wykorzystać automatykę przemysłową w zakładzie produkcyjnym?

Automatyka przemysłowa może być wykorzystana w zakładzie produkcyjnym w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości produktów. Możliwe zastosowania automatyki przemysłowej obejmują automatyzację procesów produkcyjnych takich jak sterowanie za pomocą sterowników PLC, zastąpienie pracowników wykonujących rutynowe czynności wykorzystaniem robotów przemysłowych, optymalizację procesu produkcyjnego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego.

Automatyka przemysłowa pozwala czuwać nad jakością wytwarzanych produktów poprzez wykorzystanie maszyn wizyjnych, automatyzację przesyłania danych oraz monitorowanie stanu maszyn za pomocą systemów łączenia sieciowego.

Jak wdrożyć automatyzację procesów wytwarzania?

Kluczem do sprawnej i skutecznej automatyzacji produkcji przemysłowej jest pełne wsparcie firmy, która nie tylko zaplanuje wdrożenie, ale także dostosuje rozwiązania do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Bez indywidualnego planu popartego analizą trudno stworzyć rozwiązanie, które poprawi wydajność linii produkcyjnej, dlatego tak ważne jest, aby zadanie to zlecić firmie z doświadczeniem i renomą takiej jak ESOX Industrial Automation z Łodygowic koło Bielska-Białej.

Jeśli rozważasz wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie automatyzacji procesów technologicznych, warto zapoznać się ze stroną internetową firmy – https://www.esox-automation.com/pl.