Awanse na kluczowych stanowiskach w Polsce umacniają pozycję Savills IM

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny rynku nieruchomości, ogłosił awanse trzech kluczowych ekspertów polskiego zespołu. Nominacje obowiązujące od 1 marca 2022 r. są efektem znaczącego rozwoju platformy inwestycyjnej Savills IM w Polsce.

Piotr Trzciński, który dołączył do polskiego oddziału firmy na samym początku jej działalności w Polsce, a wcześniej pełnił funkcję Head of Investment, objął stanowisko Head of Poland, będąc odpowiedzialnym za realizację strategii Savills IM na polskim rynku. Piotr pracuje w warszawskim biurze firmy, a jego bezpośrednim przełożonym jest Kiran Patel, Deputy CEO and CIO. Ilona Szafer, która również jest jedną z pierwszych osób zatrudnionych w polskim oddziale Savills IM, objęła stanowisko Head of Retail w Polsce i pracuje w katowickim biurze firmy. Natomiast Julia Racewicz, w swojej nowej roli jako Head of Asset Management, Office & Logistics w Polsce, skonsoliduje działania związane

z zarządzaniem aktywami w sektorze biurowym i logistycznym. Julia pracuje w biurze Savills IM w Warszawie.

Awanse te stanowią odzwierciedlenie bardzo dobrych wyników Savills IM i ciągłego rozwoju firmy w Polsce od momentu powstania lokalnego biura w 2017 roku. Wartość zarządzanych aktywów w sektorach magazynowym, biurowym i handlowym wzrosła z około 230 mln EUR w 2017 roku do poziomu ponad 1,7 mld EUR (stan na 31 grudnia 2021 r.). W rezultacie, początkowo jednoosobowy zespół, składa się obecnie z dziewięciu specjalistów pracujących w dwóch lokalizacjach – w Warszawie i Katowicach. Nominacje te odzwierciedlają również stale powiększającą się bazę inwestorów i rozszerzający się zakres obowiązków zespołu.

Piotr Trzciński posiada 17-letnie doświadczenie w kluczowych sektorach rynku, zdobyte

w międzynarodowych firmach private equity i nieruchomościowych, takich jak Blackrock (MGPA) czy CA Immo. Podczas swojej kariery zrealizował transakcje o wartości ponad 600 mln EUR i odpowiadał za asset management portfeli nieruchomości o wartości ok. 2.6 mld EUR – w ramach strategii od core po value add.

Ilona Szafer posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości. Przed dołączeniem do Savills IM, pracowała jako Asset Manager Galerii Katowickiej (należącej wówczas do brytyjskiego funduszu Meyer Bergman), Leasing Director centrum handlowego Wrocław Fashion Outlet oraz Leasing Director galerii Silesia City.

Julia Racewicz posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w międzynarodowych firmach o profilu deweloperskim i inwestycyjnym. Przed dołączeniem do Savills IM, pracowała m. in. dla Panattoni czy Hines, gdzie odpowiadała za procesy deweloperskie w obszarze logistyki oraz asset management portfeli obiektów logistycznych i biurowych.

Kiran Patel, Deputy CEO and CIO, Savills IM, powiedział: “Cieszę się niezmiernie, że na nowe stanowiska mianowaliśmy osoby spośród członków zespołu Savills Investment Management. Oba nasze biura w Polsce przyczyniły się do gigantycznego rozwoju naszej platformy inwestycyjnej i to zaledwie w niespełna pięć lat. Wynik w postaci portfela aktywów o wartości 1,7 mld EUR jest znakomity, a nasze inwestycje na polskim rynku będą nadal rosły. Serdecznie gratuluję Piotrowi, Ilonie i Julii – zdecydowanie zasłużyli na te nominacje.”