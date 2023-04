Badanie CAWI – co należy o nim wiedzieć?

Badanie CAWI wykorzystywane jest przez coraz więcej firm. Na czym dokładnie ono polega i czy jest wiarygodną metodą zbierania danych? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Na czym polega badanie CAWI?

Badanie CAWI swoją nazwę wzięło z angielskiego Computer Assisted Web Interview. Jest to rodzaj badania online wykorzystujący ankietę, w celu zbierania informacji. Respondent może odpowiadać na pytania bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu cały proces jest wygodny dla obu stron. Badania rynku metodą CAWI wykorzystywane są najczęściej do przeprowadzania badań marketingowych, satysfakcji publicznej, naukowych, badań opinii publicznej czy badania marki.

Badania CAWI a CATI – czym się różnią?

CAWI to nie jedyna z dostępnych metod badawczych, mająca na celu komputerowe badanie opinii. Badanie CAWI polega na wypełnieniu kwestionariusza przez respondenta, natomiast w przypadku metody CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), badania rynku przeprowadzane są za pośrednictwem telefonu. Uzyskane wyniki są następnie ręcznie wprowadzane przez ankietera do internetu, co wydłuża czas realizacji badań. Zarówno w badaniach CAWI, jak i CATI istnieje możliwość skorzystania z gotowej bazy respondentów i dostosowania wielkości próby do własnych potrzeb.

Jakie zalety ma badanie ankietowe?

Metoda CAWI wykorzystywana do przeprowadzenia ankiety niesie za sobą szereg korzyści:

Stosunkowo niski koszt badania ankietowego,

Możliwość umieszczania w ankiecie elementów graficznych i dowolnej liczby pytań,

Szybki czas realizacji badania i dostęp do wyników ankiet w czasie rzeczywistym,

Możliwość zadawania pytań gotowej bazie respondentów i sprawowania kontroli nad przebiegiem badania,

Pozwala na gromadzenie dużej ilości danych.

Czy badanie online jest wiarygodne?

Podczas wypełnienia ankiet przez respondentów mogą co prawda pojawić się drobne błędy, jednak mimo to, badanie CAWI jest jedną z najczęściej wybieranych technik badawczych. Daje ona możliwość zaproszenia do badań określonej grupy klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności próby. To pozwala ograniczyć margines błędu i sprawia, że badania ankietowe jak najbardziej można uznać za wiarygodne.

Badanie CAWI umożliwia przeprowadzanie ankiety w sposób szybki i bez ponoszenia wysokich kosztów. Dzięki gromadzeniu wszystkich danych w jednym miejscu, dokonywanie analizy otrzymanych wyników jest znacznie proste. Dlatego też firmy coraz częściej korzystają z tego sposobu na przeprowadzenie badań rynkowych.