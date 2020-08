67% przedstawicieli branży logistycznej twierdzi, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i analizę danych w celu dopasowania potrzeb logistycznych do możliwości operacyjnych, a 19% już to w pewnym stopniu robi. Co więcej, 64% respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych 3-5 lat wprowadzi transport towarów z wyprzedzeniem. Jak wynika z raportu firmy Ericsson, tzw. logistyki wyprzedzającej nie można jeszcze uznać za powszechnie stosowaną, ale istnieją wczesne próby rozwoju branży logistycznej w tym kierunku.

Perspektywy dla logistyki wyprzedzającej

Logistyka wyprzedzająca opiera się na szerokiej analizie danych sprzedażowych, rynkowych oraz działań konkurencji czy też informacji z lokalnego i globalnego środowiska ekonomicznego. W takim systemie możliwe jest prognozowanie popytu na produkty i usługi zanim jeszcze klienci podejmą decyzje zakupowe. Możliwe jest to dzięki rozwojowi analizy Big Data, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki logistyce wyprzedzającej dostawy towarów mogą być uruchamiane proaktywnie. Z kolei ulepszony czas planowania pozwala na bardziej efektywny i zrównoważony wybór metod transportu, np. wykorzystanie okresów niskiego natężenia ruchu, czy też optymalny załadunek towarów.

„Dystrybucja towarów z wyprzedzeniem będzie możliwa dzięki połączeniu technologii internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz komunikacji w czasie rzeczywistym w standardzie 5G. Logistykę wyprzedzającą należy postrzegać jako coś więcej niż tylko odchudzoną, zoptymalizowaną kosztowo dostawę towarów „just-in-time”. Prawdziwie wyprzedzający przepływ logistyczny powinien obsłużyć ogromne globalne zmiany zarówno w nawykach konsumpcyjnych, jak i w kwestii dostaw. Wprowadzenie takiego system logistycznego będzie wymagało od rynku zmiany podejścia i większej otwartości na współpracę między konkurentami” – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

5G podstawą dalszych zmian w branży

Łączność i komunikacja w całym łańcuchu logistycznym są kluczowymi wymogami przy tworzeniu rozwiązań z zakresu logistyki wyprzedzającej. Bezprzewodowa łączność komórkowa 5G w czasie rzeczywistym może zapewnić odpowiednie warunki technologiczne niezbędne do stworzenia kompleksowego rozwiązania. W zależności od potrzeb, centra logistyczne i magazynowe można wzbogacić o lokalne rozwiązania w zakresie łączności, takie jak prywatne sieci 5G. Technologie internetu rzeczy lub technologie bliskiego zasięgu, takie jak Bluetooth, mogą zapewnić ekonomiczną i energooszczędną komunikację między wieloma czujnikami i urządzeniami stosowanymi zarówno w przestrzeniach magazynowych, jak i wewnątrz pojazdów. Na tych technologiach opierać się mogą skanery towarów podczas rejestrowania przepływu palet czy kontenerów na każdym etapie łańcucha dostaw.

Priorytety inwestycyjne według badania Ericsson

Osoby decyzyjne w sektorze logistycznym biorące udział w badaniu są zgodne co do tego, że cyfryzacja, łączność i ulepszone narzędzia logistyczne są ważnymi czynnikami umożliwiającymi rozwój całej branży. To podejście widoczne jest również na przykładzie ustalania priorytetów inwestycyjnych w dziedzinie logistyki. Priorytetem numer jeden jest uzyskanie ulepszonych narzędzi logistyki cyfrowej, a następnie wdrożenie łączności bezprzewodowej jako bazy umożliwiającej korzystanie z tych narzędzi.

61% decydentów z branży umieściło ulepszone narzędzia logistyczne w pierwszej trójce swoich priorytetów inwestycyjnych, a 54% łączność bezprzewodową. Z kolei 73% badanych zgadza się, że zarówno łączność bezprzewodowa, jak i śledzenie zasobów będą bardzo ważne w ciągu najbliższych 3-5 lat. Te dwie technologie będą miały kluczowe znaczenie dla wyeliminowania dzisiejszych problemów z widocznością w łańcuchu dostaw, a także wzmocnią szersze możliwości, takie jak zaawansowana analiza operacyjna, optymalizacja tras i zarządzanie ryzykiem. Dwie trzecie ankietowanych dostrzega również wielki potencjał w technologii Blockchain, która mogłaby potencjalnie poprawić procesy logistyczne, gdyby była wykorzystywana w efektywny sposób, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej.

Według firmy Berg Insight na świecie używanych jest ponad 25 milionów kontenerów w transporcie intermodalnym i ponad 14 milionów przyczep. Szacuje się, że do 2023 r. jedna trzecia przyczep i 15% kontenerów będzie podłączona do sieci. „Patrząc na wyniki badania firmy Ericsson, te wartości wydają się być zachowawcze. W miarę jak świat staje się coraz bardziej połączony, istnieje coraz więcej możliwości poprawy logistyki poprzez wykorzystywanie danych zebranych i udostępnionych w łańcuchu logistycznym przez wszystkich uczestników” – mówi Marcin Sugak.

Polska u progu technologii 5G

Ericsson posiada obecnie 100 komercyjnych umów i kontraktów 5G z operatorami, z czego 58 to publicznie ogłoszone umowy. 56 sieci na pięciu kontynentach już funkcjonuje. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G.

Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP(standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G.

Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W lutym 2020 r. Ericsson ogłosił uruchomienie komercyjnej sieci 5G z operatorem Polkomtel oraz badawczej sieci na Politechnice Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G z innymi operatorami i podmiotami w Polsce.