Badanie Lewiatana : Rząd zaniedbał dialog z przedsiębiorcami

• 76% przedsiębiorców uważa, że rząd prowadził w ostatnich miesiącach zdecydowanie za mały dialog ze środowiskiem biznesu

• O tym, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe kilkanaście miesięcy przekonanych jest 79% firm – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych.

Po czterech miesiącach walki o utrzymanie miejsc pracy, w połowie lipca 2020 r., zapytaliśmy reprezentatywną próbę przedsiębiorców o ich wnioski wynikające z doświadczeń pandemii. Interesowały nas głównie informacje, które mogą okazać się przydatne w przyszłości.

79% przedsiębiorców uważa, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe kilkanaście miesięcy. 76% jest przekonanych, że po trzech miesiącach wsparcia przedsiębiorcy zostaną sami ze swoimi problemami. 76% podkreśla, że rząd prowadził zdecydowanie za mały dialog ze środowiskiem biznesu.

66% firm twierdzi, że informacja na temat pomocy, jaką mogły uzyskać była dla nich dostępna i zrozumiała, a 63% przedsiębiorców uważa, że zakres i czas zamrożenia gospodarki były za długie.

– Wyzwanie ostatnich czterech miesięcy pracodawcy zdali z wyróżnieniem. Pomimo ogromnych obaw, które wyrażali w naszych badaniach realizowanych podczas pandemii, wciąż starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. To co jednak zawiodło to dialog rządu ze środowiskiem biznesu i działania informacyjne rządu. Ponad trzy czwarte przedsiębiorców skarży się na brak dialogu i uważa, że strategia wspierania gospodarki w najbliższych kilkunastu miesiącach jest niejasna, a oni zostaną sami ze swoimi problemami – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Badanie przeprowadził w połowie lipca br. Instytut Badań Spraw Publicznych, na zlecenie Konfederacji Lewiatan na próbie 300 przedsiębiorców.

