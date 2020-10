Belgia, Francja, Niemcy – o czym musisz pamiętać wykonując tam przewozy w czasie pandemii

Zaostrzająca się sytuacja związana z Covid-19 spowodowała, że wiele państw członkowskich zostało zmuszonych do ponownego wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się oraz nowych wymogów w tym m. in.: poddania się kwarantannie, wykonania testów czy posiadania odpowiednio wypełnionych formularzy. Eksperci OCRK przedstawiają najważniejsze informacje, o których powinni pamiętać pracownicy sektora TSL organizując przewozy na terenie Unii Europejskiej.

Francja:

We Francji od dnia 17.10.2020 roku obowiązuje godzina policyjna, z zakazem przemieszczania się w godzinach 21:00 – 6:00 w poszczególnych regionach. Należy jednak pamiętać, że zakaz nie obowiązuje kierowców, pod warunkiem posiadania odpowiednio wypełnionych oświadczeń.

Kierowcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych powinni posiadać przy sobie wypełniony przez pracodawcę dokument dostępny do pobrania w języku francuskim: [PDF] [DOC]. Dla ułatwienia, przygotowano tłumaczenie, które pomoże wypełnić oświadczenie.

Kierowcy prowadzący własną działalność powinni posiadać przy sobie wypełnione tzw. wyjątkowe świadectwo podróży, które uprawnia do poruszania się w godzinach objętych zakazem na terenie wyróżnionych regionów. Oświadczenie można wypełnić online na stronie lub pobrać dokument przygotowany w języku angielskim [DOC].

Poruszając się po objętych obostrzeniami regionach bez zaświadczeń pracownicy branży transportowej narażeni się na mandat w wysokości od 135 do nawet 3750 euro, w przypadku trzykrotnego naruszenia obowiązku posiadania wypełnionych dokumentów.

Oficjalne Źródło: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

Niemcy:

17 października niemiecki rząd wprowadził obowiązkową kwarantannę oraz testy dla osób podróżujących z terenów o podwyższonym ryzyku. W Polsce takimi regionami są na ten moment województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Co najistotniejsze dla branży transportowej, prawie we wszystkich regionach Niemiec potwierdzono wyłączenia dla pracowników transportu. Zalecamy jednak śledzić na bieżąco rozwój sytuacji ze względu na możliwość wprowadzania indywidualnych zmian przez poszczególne niemieckie landy.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech (zakładka testy i kwarantanna w Niemczech)



Łotwa:

Łotwa także wprowadziła nowe wymogi, od 12.10.2020 roku przed każdym wjazdem na teren kraju, należy wypełnić odpowiedni formularz online – dotyczy to także przewozów tranzytowych. Dokument dostępny jest m.in. w języku angielskim: https://www.covidpass.lv/en/ . Po wypełnieniu formularzu otrzymujemy kod QR do okazania na granicy. Należy pamiętać, żeby wypełnić zgłoszenie nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Dodatkowym obowiązkiem wprowadzonym przez łotewskie władze jest obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny wszystkich osób przyjeżdzających z Polski – pracownicy transportu zwolnieni są jednak z mandatoryjnej samoizolacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Belgia:

W Belgii podobnie jak we Francji wprowadzona została godzina policyjna, która obowiązuje od 00:00 do godziny 05:00 rano. W tym czasie każda osoba, która przemieszcza się po terenie kraju powinna móc udowodnić powód poruszania się po ulicach. Formalnie nie istnieje jednak obowiązek posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale dokument ten ułatwia udowodnienie potrzeby poruszania się w czasie objętym zakazem.

Warto pamiętać, że w przypadku konieczności pobytu na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, które można wypełnić online na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/. Brak posiadania wyżej wymienionego dokumentu zagrożony jest karą w wysokości 250 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/ oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgia

Uzgodnienia Państw członkowskich UE

Według postanowienia państw członkowskich, kwarantanna czy obowiązkowe badania nie będą stosowane względem podróżujących z tzw. „zielonych” stref. Polska obecnie traktowana jest jednak jako region czerwony – oznacza to, że 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania przypadków koronawirusa wynosi co najmniej 50 na 100 tys. osób, a liczba testów na zakażenie koronawirusem wynosi 4 % lub więcej lub że 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania spraw związanych z koronawirusem wynosi ponad 150 na 100 tys. osób. Należy spodziewać się zatem pojawiających się dodatkowych ograniczeń we wjazdach do poszczególnych krajów. Zgodnie z uzgodnieniami międzypaństwowymi większość krajów członkowskich wprowadza wyjątki dla branży transportowej. Nie uniknionym są jednak dodatkowe formalności umożliwiające bezproblemowe wykonywanie przewozów.