Bezpieczne i luksusowe podróże 2020- wakacje z biurem CARTER

1.Wakacje na Sardynii – w willi lub butikowym hotelu

Sardynia znana jest także pod innymi nazwami, m.in.: ‘wyspy zatopionych skarbów’ oraz ‘wyspa długowieczności’. Wyspa obfituje w archeologiczne zabytki, bogactwa natury i tradycji. Na przestrzeni ostatnich wieków zasiedlana była przez Fenicjan, Kartagińczyków, Arabów, Hiszpanów i Włochów. Regiony Sardynii składają się z turystycznie rozwiniętego wybrzeża oraz pasterskich terenów w głębi wyspy. Na terenach pasterskich w górach uprawia się ziemię i hoduje owce. Północ wyspy to nie tylko tereny ulubione przez milionerów (Szmaragdowe Wybrzeże), ale również tajemnicze nuraghi i piękne romańskie kościoły. Środkowa część wyspy Barbagia i wybrzeże wschodnie to mało uczęszczane tereny gór Gennargentu. Południowe rejony Sardynii i zachodnia część oferują atrakcje w postaci ruin miast z czasów punickich i rzymskich.

Odrębność i autonomię Sardynii od Włoch kontynentalnych podkreśla jej niezwykle bujna historia oraz odrębny dialekt, którym posługują się jedynie rdzenni mieszkańcy wyspy (il sardo). Ciekawostki o Sardynii: czy wiesz, że czerwone wino Canonau de Sardegna znane jest też pod nazwą ‘eliksir długowieczności? W regionie Barbagia, Ogliastra, Trexenta, skąd słynny ‘nektar młodości’ pochodzi, występuję największe nagromadzenie osób, które świętują swoje 100-tne urodziny!

Skosztuj jak smakuje prawdziwy włoski luksus oraz sprawdź jak wyglądają wakacje w ekskluzywnych willach na Sardynii!

Jesteście przygotowani na spełnienie swoich marzeń o letnich wakacjach z rodziną w przepięknej willi z basenem? W CARTER zaoferujemy Wam unikalną selekcję domów, pałaców, rezydencji i willi, w najbardziej spektakularnych lokalizacjach Sardynii, oraz na malowniczym archipelagu La Maddalena. Możecie liczyć na nas w kwestii znalezienia najlepszego lokum wakacyjnego, nieważne czy poszukujesz willi na terenie pięciogwiazdkowego hotelu na plaży koło miasta Cagliari, ( na przykład wczasy w ośrodku Forte Village), czy apartamentu z hotelową obsługą w Porto Cervo. Już od 2003 roku zajmujemy się kompleksową organizacją wakacyjnego wypoczynku na włoskich wyspach, między innymi na Sardynii. Zapewnij sobie luksusowy i udany urlop we Włoszech na jednej z najpiękniejszych wysp świata!

Jakie miejscowości cieszą się największą popularnością na wynajem willi z basenem na Sardynii?

Nasza specjalność to domy z basenem, rezydencje i luksusowe wille na wynajem w okolicach miejscowości: Cagliari, Olbia, Porto Cervo, Porto Piccolo, na całym Szmaragdowym Wybrzeżu (czyli na Costa Smeralda). Sassari i Alghero na zachodnim wybrzeżu to prawdziwe śródziemnomorskie perełki, ukryte z dala od tłumów turystów. Poznaj cudownie dzikie wybrzeże w okolicy przylądka Capo Testa i Zatoki Golfo Del L’Asinara.

Najbardziej prestiżowe domy znajdziemy w pobliżu Porto Cervo, gdzie corocznie przybywa śmietanka z całego świata luksusowymi jachtami i prywatnymi odrzutowcami. Z CARTER doświadczysz niezwykłych wakacji, zarówno na piaszczystych plażach południowej części wyspy koło miejscowości Santa Margherita do Pula, na wybrzeżu koło Vilasimius, jak i na północy w hotelach jak Colonna Pevero, L’ea Blanca, Capo D’Orso, Hotel Cervo, Cala di Volpe.

Wynajem domów z basenem na winnicy i czarter jachtu – Dubrownik i Półwysep Istria w Chorwacji

Jeśli uwielbiacie lawendowe pola, cudowną śródziemnomorską kuchnię i błękit Adriatyku to ta propozycja będzie właśnie dla Ciebie. Dzisiejsza Chorwacja zmienia się nie do poznania; to już nie tylko komunistyczne hotele-molochy i wątpliwej jakości obsługa. Półwysep Istria i Zatoka Kvarnerska obfitują w niezwykle bogatą i luksusową bazę noclegową. Warto rozważyć wynajem ekskluzywnego domu z basenem dla rodziny, gdzieś na skalistym wybrzeżu, blisko pięknych piaszczystych plaż, lub też z dala od tłumów, na winnicy, na terenie luksusowego 5* hotelu. Znajdziecie tam ciszę, spokój, wyśmienitą kuchnię i wina o doskonałym bukiecie smaków. Biuro CARTER specjalizuje się w wynajmie najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych domów i willi, na terenie całej Chorwacji. Szczególnie rekomendujemy spektakularne okolice Dubrownika oraz Półwysep Istria i Zatokę Kvarnerską. Oferujemy wille i domy z basenem, z usługą prywatnego kierowcy, czarteru jachtu, sprzątania i concierge, w standardzie 5*, spełniające najwyższe standardy higieny. Niewątpliwą zaletą Chorwacji jest jej niewielka odległość z Polski. Z Południa Polski do Półwyspu Istria dojedziemy w 10 godzin.

Jeśli marzycie o eleganckich butikowych hotelach przy plaży w Chorwacji to mamy dla Was bogaty i sprawdzony wybór najlepszych obiektów, spełniających oczekiwania najbardziej wymagających podróżnych. https://carter.eu/kierunki/europa/chorwacja

Magiczne podróże ekskluzywna barką po kanałach Francji?

Wakacje na barce czyli rejsy po kanałach Prowansji i Burgundii polecamy każdemu, niezależnie od wieku. Jest to bardzo oryginalny i zarazem relaksujący sposób na spędzenie urlopu we własnym gronie, Sugerujemy wyczarterowanie łodzi dla rodziny bądź grupy przyjaciół. Najlepszy okres pod względem pogody na spływ barką po francuskich kanałach to początek lub koniec lata lub wczesna jesień. Przyjemnie jest zanurzyć się w popołudniową lekturę, przy lampce świetnego białego wina, podróżowanie na górnym pokładzie jachtu jest wtedy bardzo przyjemne, ze względu na przyjazne temperatury. Decydując się na taką formę wypoczynku pamiętać należy aby omijać szczyt turystycznego sezonu, nie znajdziecie wtedy tłoku na wąskich kanałach i śluzach. Barki posiadają luksusowe kabiny z łazienkami oraz pokładową obsługę, która zadba o Wasz komfort i podniebienia. To zdecydowanie bardzo wyrafinowana forma spędzenia wakacji, szczególnie w dobie COVID-19, kiedy to poszukujemy bezpiecznych miejsc, spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny.

