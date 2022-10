Biopilic design — czyli przyszłość projektowania wnętrz biurowych

Kiedy w 1973 roku słowo „biofilia” zostało użyte po raz pierwszy przez psychoanalityka Ericha Fromma, nikt nie spodziewał się, że kilka dekad później będzie ono inspirować projektantów wnętrz biurowych. Termin ten tłumaczy się jako „miłość do życia”. Związek biofilii z projektowaniem wnętrz biurowych nie jest więc oczywisty. Na czym polega? Dlaczego powszechnie uważa się, że biophilic design jest przyszłością projektowania wnętrz biurowych?

Czym jest biofilia w projektowaniu wnętrz?

Termin „biofilia”, choć stworzony w roku 1973, doczekał się popularyzacji i rozwinięcia dopiero 11 lat później. Dokonał tego Edward O. Wilson na łamach swojej książki o tytule „Biophilia”. Na gruncie jego pracy oraz prac innych fascynatów świata przyrody, do mainstreamu zaczęła przebijać się idea połączenia miejskiej architektury ze światem roślin.

Biofilic design w projektowaniu przestrzeni biurowych oznacza więc wprowadzanie do biur elementów roślinnych. Nie chodzi tu oczywiście o zwykłe zaopatrzenie parapetów w rośliny doniczkowe — projektantów wnętrz stać na znacznie więcej. W realizacjach tego typu natura gra główną rolę. Naturalne materiały, rośliny, woda, kamienie, odpowiednie oświetlenie — wszystko to pozwala kształtować charakter wnętrz biurowych w duchu biofilii.

Jak wprowadzić elementy biofilii do biura?

Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie istnieje. Oczywiście najważniejszym kryterium jakości biura jest jego funkcjonalność. Praktyczne rozwiązania nie muszą jednak stawać na drodze biofilii. Świetny tego przykład stanowi akustyczna budka do rozmów w pracy marki Hushoffice. Ten nowatorski produkt wyróżnia stylistyka, która świetnie wpasowuje się w estetykę biur tworzonych z miłości do życia.

Zaprojektowanie przestrzeni w nurcie biofilii nie jest trudne. Takie przedsięwzięcie najlepiej jednak oddać w ręce specjalisty. Wykwalifikowany projektant zadba, aby biuro angażowało zmysły, wyróżniało się elementem zmienności i przypominało o jedności człowieka z naturą.

Jak aranżacja w duchu biofilii wspiera pracowników?

Czy jednak projektowanie wnętrz biurowych w trendzie biofilii niesie jakiekolwiek korzyści dla pracowników? Zdecydowanie tak. O pozytywnym wpływie obecności naturalistycznych akcentów w przestrzeni biurowej świadczą liczne badania. Szczególną uwagę warto zwrócić na pracę pod tytułem „Benefits of indoor plants on attention capacity in an office setting”. Wynika z niej, że rośliny wewnętrzne w biurze mogą zapobiec zmęczeniu podczas pracy wymagającej uwagi. Poza tym podkreśla ona korzyści wnikające z pracy w miejscu z widokiem na naturę. Wiele wartościowych informacji zawiera także praca zatytułowana „Plants in the Workplace: The Effects of Plant Density on Productivity, Attitudes, and Perceptions”. Przedstawione w niej badania dowodzą, że obecność roślin w przestrzeni biurowej wpływa na wyższy poziom nastroju pracowników i postrzeganej przez nich atrakcyjności biura.