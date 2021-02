Bitcoin może osiągnąć w tym tygodniu wartość 50 000 dolarów po gigantycznej inwestycji Tesli

„Osiągnięcie wartości 50 000 dolarów to niewątpliwie ważny kamień milowy w historii bitcoina”.

Simon Peters, analityk kryptowalut na obejmującej wiele aktywów platformie inwestycyjnej eToro, powiedział: „Bitcoin osiągnął najwyższy poziom w historii, dzięki doniesieniom o ogromnych inwestycjach w kryptowaluty dokonane przez Teslę oraz akceptacji tego największego na świecie producenta aut (według kapitalizacji rynkowej) na przyjmowanie bitcoinów jako płatności za swoje samochody i inne produkty”.

„Jeśli istniały jakiekolwiek wątpliwości co do akceptacji bitcoina w głównym nurcie rynkowym, to z pewnością ta decyzja musi oznaczać koniec wszelkiego sceptycyzmu. Wiele innych firm już akceptuje bitcoiny jako formę płatności i wyobrażam sobie, że z czasem inne duże przedsiębiorstwa pójdą za przykładem Tesli”.

„Świat coraz częściej przenosi się do Internetu, a bitcoin znajduje się w samym centrum transakcji online, a przy tego rodzaju wsparciu ze strony firmy wartej wiele miliardów dolarów, prawdopodobnie jego wartość osiągnie 50 000 dolarów do końca tygodnia”.