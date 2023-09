Bloober Team podpisał umowę z Meta Platforms Technologies. Stworzy grę o nazwie Projekt I w technologii VR

Bloober Team zgodnie z przedstawioną długoterminową strategią dokonuje znaczącego kroku na rynku virtual reality (VR). Mistrzowie horroru podpisali umowę z Meta Platforms Technologies z siedzibą w USA na wsparcieowego projektu o kodowej nazwie Projekt I. Poza istotnym wsparciem finansowym amerykański gigant będzie zaangażowany również w działania promocyjne. n

Zgodnie z nową strategią Bloober Team rozszerza swoje działania również na rynku VR. Po przejęciu pakietu kontrolnego w spółce Played With Fire nastąpił kolejny istotny kamień milowy tego planu. Mistrzowie horroru zawarli właśnie umowę z Meta Platforms Technologies na istotne finansowe i marketingowe wsparcie produkcji, nowej gry o kodowej nazwie Projekt I w technologii VR. Zostanie ona wyprodukowana przez Bloober Team we współudziale ze wspomnianym Played With Fire, w której ostatnio Bloober Team nabył ponad połowę udziałów. Produkcja zostanie finansowo wsparta przez Metę i wydana przez nią na platformie Oculus Quest. Premiera planowana jest na 2025 r.

Dopięliśmy umowę z liderem tego rynku. Chcąc stać się liderem gatunku horror intensyfikujemy nasze działania w branży VR, która pozwala graczom na najbardziej immersyjne doznania. Uważamy, że w następnych latach wirtualna rzeczywistość będzie rosnąć znacznie szybciej niż pozostałe sektory rynku gier. Zarówno inwestycja w Played With Fire, jak i obecna umowa, mają nam pomóc osiągnąć pozycję lidera w tym sektorze i naszym gatunku. Pracujemy wspólnie z naszym nowym partnerem nad niezwykle ciekawym IP i nie możemy się doczekać pierwszej prezentacji. Co ważne, nie jest to port żadnego naszego brandu, tylko zupełnie nowe przedsięwzięcie. Zdecydowanie największe w historii naszej przygody z wirtualną rzeczywistością – komentuje Piotr Babieno, Prezes Bloober Team.

Meta Platforms Technologies to jedna z największych firm technologicznych na świecie, do której należą takie marki jak Facebook, Facebook Messenger, Threads, Instagram czy WhatsApp. Firma Marka Zuckerberga jest jedną z dziesięciu największych korporacji notowanych na giełdzie NASDAQ w Stanach Zjednoczonych. W 2014 r. spółka dostrzegła potencjał rynku gamingowego i zakupiła Oculus VR za 2,3 miliarda dolarów, który w 2016 roku wypuścił swój pierwszy zestaw do rzeczywistości wirtualnej.

W 2022 roku rynek gier VR wygenerował 1,8 mld USD przychodów. Szacuje się, że w 2024 roku przychody z tego segmentu sięgną kwoty 3,2 mld USD.